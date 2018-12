Sicurezza, Mattarella promulga la legge

: #UltimOra Mattarella ha promulgato il decreto sicurezza #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Mattarella ha promulgato il decreto sicurezza #canale50 - repubblica : Migranti, Lucano contro il dl sicurezza di Salvini: 'Legge disumana'. Mattarella firma il decreto [news aggiornata… - Adnkronos : Mattarella firma decreto sicurezza -

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha dato il via libera alla conversione indel decreto, approvato definitivamente mercoledì scorso dal Parlamento. Il capo dello Stato ha firmato per lazione. Oggi era l'ultimo giorno per la conversione in. Il provvedimento sarà ora pubblicato il Gazzetta Ufficiale.(Di lunedì 3 dicembre 2018)