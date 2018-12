Si ferma per fare pipì | l' auto cade in un precipizio

Cebit chiude e Smau per il 2019 conferma Londra e Berlino : ... come nuova dinamica di incontro tra mondo delle imprese e quello dell'innovazione. E Smau conferma per il 2019 le due tappe oltre confine: Londra , 10-11-12 aprile, e Berlino , 19-20-21 giugno, che ...

Napoli violenta - l'ucraino ucciso nella notte per fermare una rissa tra sconosciuti : Una coltellata gli ha reciso la giugulare, un?altra lo ha colpito al cuore, la terza alla mano, mentre cercava disperatamente di difendersi dalla furia del suo assalitore. È...

Bellator – Gabriele Casella si conferma imbattibile : l’atleta azzurro supera ai punti Dani ‘Breezy’ Traore : Al suo ritorno a Roma, Gabriele Casella darà vita al primo incontro di “Fight For Love”, un grande progetto di solidarietà sociale Ieri sera, sabato 1° dicembre, Gabriele Casella, ha battuto Dani “Breezy” Traore in Bellator Kickboxing (categoria 80 kg) per verdetto unanime della giuria. “Il Magnifico” ha avuto la meglio sul tedesco, un avversario ostico e preparato che alla fine si è piegato sotto i colpi sferzanti dell’atleta ...

Il Lecce non si ferma più. Vittoria sul Carpi per 0-1 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Francia in Ginocchio : La protesta dei gilet gialli non si ferma. Caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...

Le Pen ha proposto un modo per fermare le proteste in Francia - : La leader del partito della destra francese Unità Nazionale, Marine Le Pen, in onda sul canale France 3 ha proposto un modo per far smettere i disordini. In precedenza il presidente francese Emmanuel ...

Moscovici : "Per fermare i populisti una sovranità condivisa" : Non una sovranità ottusa come quella fantasticata dai nazionalisti ma una sovranità politica, forte e aperta, che non rinuncia né allo scambio né all'accoglienza; una sovranità che permette ...

Fiume Sacco ricoperto di schiuma bianca - timori per la salute : «fermate il disastro ambientale» : Il Fiume Sacco, nel Lazio, ricoperto di schiuma bianca, è un inquietante spettacolo che va in scena da tempo. Il tratto più colpito è quello all'altezza di Ceccano, con una...

Dazi Usa-Cina - tregua commerciale di 90 giorni per fermare l’aumento delle tariffe : Una tregua commerciale per far ripartire i colloqui Usa-Cina ed evitare l’aumento delle tariffe. Nel corso della cena al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno raggiunto l’accordo per uno stop che durerà 90 giorni a partire dal primo gennaio prossimo, secondo quanto riferisce il Washington Post. Trump ha accettato di annullare gli aumenti tariffari previsti, ...

Stranieri nella propria nazione : come fermare lo scontento delle periferie : Ora tocca alla Francia, al mondo rurale dimenticato. L'Eliseo dovrà cominciare a guardare più attentamente anche alle sue periferie dimenticate se non vuole fare l'errore di sottovalutazione della ...

Serie A - Spal-Empoli 2-2 : un super Kurtic ferma i toscani [FOTO] : 1/23 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sci alpino - confermate le gare della Val Gardena : appuntamento per il 14-15 dicembre sulla Saslong : La FIS ha confermato le gare della Val Gardena, valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La Federazione Internazionale ha eseguito il controllo della neve sulla Saslong, tutto perfetto e disco verde per le prove del massimo circuito itinerante: appuntamento per venerdì 14 dicembre con un SuperG (ore 12.00) e per sabato 15 dicembre con la discesa libera (ore 11.45). Rainer Senoner, direttore di gara e Presidente del Comitato ...

Gilet gialli - oltre 500 persone a Champs-Elysees : tafferugli e diversi fermati : Terza manifestazione a Parigi contro il caro carburante. Manifestanti sono stati segnalati in diversi punti del Paese, soprattutto sulle autostrade. Particolarmente difficile la situazione della circolazione a Tolosa

5G - pressing americano su Germania e Inghilterra per fermare Huawei : Secondo il Financial Times una delegazione americana qualche giorno fa è stata nel Regno Unito e in Germania per mettere in guardia le autorità nazionali dai rischi di sicurezza nazionale. Settimana scorsa il Wsj aveva raccontato di pressioni simili su altri Paesi, tra cui l’Italia. Intanto anche la Nuova Zelanda, dopo Usa e Australia, mettono al bando Huawei sul 5G...