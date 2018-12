Serie A | il Torino festeggia il compleanno | 112 anni di noi

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Il calciomercato oggi – Panchine Serie A - due situazioni delicate ed il caso al Torino : Il calciomercato oggi – La 14^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nella giornata di sabato pesante sconfitta del Bologna sul campo della Sampdoria, la situazione di classifica è sempre più delicata, la squadra ad oggi sarebbe retrocessa. La panchina di Filippo Inzaghi è sempre più traballante, nelle ultime ore è arrivato un provvedimento da parte della dirigenza: ritiro ...

Ginnastica – Concluso il Campionato di Serie C : Eurogymnica Torino Cascalla d’Argento : le giovani ipotecano il futuro : A Verona si è chiuso il Campionato di Serie C: Eurogymnica Torino Cascella si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica finale Si conclude con un risultato clamoroso il Campionato di Serie C 2018, Zone Tecniche 1 e 2. Eurogymnica Torino Cascella dopo aver messo in pedana le giovanissime speranze del club nelle tre prove del Campionato 2018, si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica finale, raggiungendo un ...

Serie A - vince il Torino. Pari per Sassuolo e Cagliari : Rimonta incredibile per i granata in appena tre minuti. Pareggiano invece neroverdi e sardi rispettivamente contro Frosinone e Udinese

Serie A : il Torino batte 2-1 il Genoa : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Il Torino batte il Genoa 2-1 mentre finiscono in pareggio Frosinone-Cagliari, 1-1, e Sassuolo-Udinese, 0-0,. Questi i risultati delle tre partite della 14/a giornata di Serie A ...

Serie A - Torino-Genoa 2-1 : il tabellino : Torino-Genoa 2-1, primo tempo 2-1, MARCATORI Kouamé al 36', Ansaldi al 47', Belotti su rigore al 50' p.t. TORINO, 3-4-3, Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, dal 14' s.t. Aina,, Meité, dal 28'...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

Risultati Serie A 14ª Giornata – Belotti rilancia il Torino in zona Europa - pari per Frosinone e Sassuolo : Le reti di Belotti e Ansaldi permettono al Torino di superare il Genoa e rilanciarsi in zona Europa, terminano in pareggio Frosinone-Cagliari e Sassuolo-Genoa: i Risultati dei match della 14ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Milan sul Parma per 2-1 nel lunch match, la 14ª Giornata di Serie A prosegue con altri 3 incontri nel pomeriggio. L’unico successo è quello del Torino che supera il Genoa in rimonta. Granata che vanno sotto nel ...

Serie A - i risultati delle partite delle 15 : pari a Frosinone e Reggio Emilia - Torino ok in rimonta [FOTO e VIDEO] : 1/76 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Genoa in vantaggio a Torino [VIDEO] : 36′ – Torino-Genoa 0-1 – Kouame! Nonostante l’inferiorità numerica, il Genoa trova il vantaggio: sugli sviluppi di corner Romero manda verso la porta avversaria e Kouame, tenuto in gioco da Belotti, controlla davanti a Sirigu e lo batte. 29′ – Torino-Genoa – Ospiti in 10 per l’espulsione di Romulo, ammonito due volte in quattro minuti. Juric decide di richiamare in panchina Piatek e di ...

Serie A Genoa - Juric : «Rimpiango di non aver vinto il derby. Torino ottima squadra» : SEGUI LIVE Torino-Genoa La cronaca Classifica Serie A Serie A Genoa Torino Juric Tutte le notizie di Genoa Per approfondire

Probabili Formazioni Torino-Genoa - Serie A 2-12-2018 : Serie A 2018-19, le Probabili Formazioni di Torino-Genoa, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 15.00. Mazzarri riprende la guida del Toro.Torino-Genoa, Probabili Formazioni ore 15.00. Allo Stadio Olimpico va in scena una classica del calcio italiano tra due squadre che scenderanno in campo con la consapevolezza di dover vincere per non aumentare le pressioni. Il Torino arriva dal pari a reti inviolate di Cagliari, ma non vince da due turni ...

Serie A - Fiorentina-Juventus a Orsato. Per Torino-Genoa c'è Mariani : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Serie A Genoa - terapie per Spolli : quasi out contro il Torino : GENOVA - Secondo allenamento della settimana per i rossoblu, tornati in campo al mattino per preparare la prossima gara con il Torino . Out Nicolas Spolli , alle prese con le terapie mediche dopo il ...