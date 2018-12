Sempre più prestigioso e internazionale il World Press Photo al Forte di Bard

Com'è il razzo spaziale più grande di Sempre : La Nasa sta assemblando il razzo più potente della storia. Un video ci porta dietro le quinte per vedere lo stato dei lavori

Com’è il razzo spaziale più grande di Sempre : Sarà il mezzo più grande mai salpato alla volta dello Spazio e grazie a lui inaugureremo una nuova era dei viaggi nel Cosmo. È lo Space launch system, (per gli amici, Sls), il razzo spaziale del futuro, attraverso il quale la Nasa lancerà le navicelle – con o senza equipaggio – negli anni a venire. Come la capsula Orion, per esempio, con destinazione Marte. L’Agenzia americana ci sta lavorando ormai da anni e, dopo un lungo sviluppo, è ora ...

E' morto il ballerino americano Ken Berry - l'attore di 'Herbie - il maggiolino Sempre più matto' : Ken Berry, che iniziò la carriera come giovane ballerino di tip-tap, è stato un popolare volto della tv americana ospite di tanti spettacoli, come 'Andy Griffith Show', volto amato di numerosi ...

La sua pancia cresceva Sempre di più e credeva fosse a causa della birra - poi la scoperta shock : era un tumore da 31 chili : Mangiava tanto e beveva birra, dunque ha pensato per diverso tempo che la sua pancia crescesse a vista d’occhio proprio per quello. Ma è bastato qualche sospetto e qualche visita più approfondita per capire cosa gli stesse accadendo. Anche perché, mentre il ventre cresceva, braccia e gambe dimagrivano sempre di più. Hector Hernandez, californiano originario di Downey, ha scoperto quattro mesi fa di avere nello stomaco un tumore di 31 ...

“Tù sì que vales” : e’ stata la stagione più vista di Sempre! Ecco chi è il vincitore : Finalissima record ed edizione più vista di sempre per “Tù sì que vales”, per 9 settimane consecutive leader incontrastato del sabato sera. L’ultima puntata è stata vista da 5.325.000 telespettatori pari al 29,84% di share. Giancarlo... L'articolo “Tù sì que vales”: e’ stata la stagione più vista di sempre! Ecco chi è il vincitore proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bioraffineria Eni - Descalzi promuove il green : "Sempre più utile operativo" : Teleborsa, - " L'impianto di Porto Marghera è stato il primo esempio di economia circolare sulla parte della raffinazione ed è stata la prima raffineria nel mondo trasformata da raffineria tradizionale a raffineria green". Queste le parole dell'amministratore delegato di ...

Clima - Coldiretti : “Summit della COP 24 nell’anno più caldo di Sempre per l’Europa” : La responsabilità del Summit di Katowice è aumentata da un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, in occasione del Summit sul Clima (Cop 24) in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti della ...

Veterinario a Liverpool. “Mi hanno detto che dovevo lavorare gratis e ho fatto le valigie. In Italia ero Sempre più frustrato” : “Sono due le parole inglesi che amo di più. Una è deserve, meritare. Me l’ha detta il mio manager quando ho avuto la prima promozione: ‘I wish you all that you deserve‘. Quello che merito, quello che non ho avuto in Italia”. Carmelo Scattareggia, 31enne siciliano di Gangi, in provincia di Palermo, vive in Inghilterra da un anno. Il 12 novembre 2017 è atterrato a Manchester, chiamato da una multinazionale inglese a fare il ...

Vi spiego perché Usa e Ue sono Sempre più universi distanti : Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla ...

Firenze : i gastroenterologi italiani parlano di MICI - patologie Sempre più diffuse : Dal 29 novembre al 1 dicembre a Firenze, presso il Convitto della Calza, 500 clinici provenienti da tutta Italia si sono riuniti in occasione del IX Congresso Nazionale di IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease) per confrontarsi sulle malattie infiammatorie intestinali, patologie in forte aumento negli ultimi anni. Solo in Europa le stime dicono che oltre 3 milioni di persone soffrono di questi disturbi, rappresentati ...

Attila di Giuseppe Verdi : la storia e la trama di una delle opere più intense di Sempre : “Attila“ è un’opera del compositore italiano dell’800 Giuseppe Verdi, su libretto di Temistocle Solera, tratto dalla tragedia Attila, König der Hunnen di Zacharias Werner. Debuttò alla Fenice di Venezia il 17 marzo 1846. L’opera affascinò Verdi soprattutto per i protagonisti, ovvero Attila, Ezio ed Odabella, ma commissionò alcune modifiche a Francesco Maria Piave, urtando non poco la sensibilità di Solera. ...