Sekiro | Shadows Die Twice ci narra di miti giapponesi | immortalità e morte

In Sekiro : Shadows Die Twice non potremo fare una partita completamente furtiva : Sekiro: Shadows Die Twice sta galvanizzando gli appassionati della saga dello studio nipponico From Software e della saga dei Souls, per quanto sappiamo le differenze tra i due giochi e come quest'ultimo sia votato ad un approccio più dinamico e "ninja".Eppure, come riporta Gamingbolt, in occasione di un'intervista il ommunications manager di From, Yasuhiro Kitao, ha dichiarato come in , Sekiro: Shadows Die Twice non sarà possibile fare una run ...

Scopriamo quali sono state le fonti di ispirazioni per Sekiro : Shadows Die Twice : Come ormai sappiamo Sekiro: Shadows Die Twice si discosta abbastanza dalla celebre saga di From Software, quella sei Souls, come riporta PlayStationlifestyle.Sappiamo infatti come il gioco sarà molto incentrato su furtività e agilità, come il gioco premierà chi sarà in grado di origliare i nemici e farà affidamento sulla tattica. In quest'altra occasione, invece, Community Manager dello studio, Yasuhiro Kitao, ci racconta da dove hanno tratto ...

Un nuovo video gameplay torna a mostrare in azione Sekiro : Shadows Die Twice : From Software sta facendo qualcosa di un po' diverso con il suo prossimo atteso Sekiro: Shadows Die Twice. Il gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale si allontanerà dal tipico gameplay in stile Dark Souls che i giocatori hanno tanto amato.In precedenza abbiamo avuto la possibilità di vedere questo gioco in azione e ora otteniamo un altro sguardo grazie a un livestream di Dangeki.Come riporta Gamingbolt, la versione mostrata nella live ...

From Software : in programma un evento in Giappone con protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice - Armored Core e molti altri giochi : Se siete fan dei giochi di FromSoftware, il 14 ottobre sarà un giorno piuttosto interessante per voi.Il popolare sviluppatore terrà il FromSoftware Game Event Fall 2018 a Osaka, con la partecipazione gratuita per tutti coloro che saranno in grado di passare.Come riporta Dualshockers, ci saranno quattro giochi giocabili allo show, tra cui Sekiro: Shadows Die Twice, Deraciné, Metal Wolf Chaos XD e Dark Souls Remastered per Nintendo Switch.Read ...

La storia di Sekiro : Shadows Die Twice sarà più facile da capire - confermato il New Game Plus : Come saprete gli sviluppatori di Sekiro: Shadows Die Twice sono gli stessi di Dark Souls, e se avete giocato quest'ultimo gioco, saprete benissimo come From tenda ad avere un approccio piuttosto nebuloso ed enigmatico nei confronti della trama, delegando al giocatore il compito di mettere insieme le tessere del puzzle e ricostruire il significato della sua avventura.Ebbene, come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno rivelato che con Sekiro: ...