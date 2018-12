Scuola Un nuovo laboratorio inaugurato al Giordano Bruno 22

Napoli - nuovo raid a Scuola : 'Questa è la vera emergenza' : 'Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa': questo il commento dell'assessore comunale di Napoli, Annamaria Palmieri, 'all'ennesimo furto - sottolinea una nota - all'...

Verona - nuovo scontro sull'aborto : all'uscita di Scuola caramelle e volantini sulla 194 : Nella città della mozione pro vita, "Non una di meno" distribuisce pastiglie di zucchero e informazioni sui contraccettivi all'ingresso di un liceo. Insorge la Lega: "Iniziativa da esaltati"

Scuola - arriva il nuovo regolamento : ecco come si spendono i contributi dei genitori : Trasparenza e semplificazione: sono i principi del documento contabile in vigore da gennaio che permetterà di conoscere la destinazione delle somme versate per le attività aggiuntive. Gli stessi criteri anche per crowdfunding ed erogazioni liberali. E in futuro bilanci sul web

Scuola - sindacati di nuovo in pressing sulla Manovra : Ore decisive per la Manovra, attualmente al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà approvarle gli emendamenti entro giovedì 15 novembre 2015, prima dello sbarco in Aula a ...

Scuola - concorsi ultime notizie : Miur vuole ringiovanire i docenti - precari storici di nuovo beffati? : La nuova linea intrapresa dal Ministero dell’Istruzione appare ormai chiara: più insegnanti giovani nella Scuola. Il ministro Marco Bussetti lo ha ripetuto più volte, l’intenzione è quella di ringiovanire la platea dei docenti. Una linea coerente che appare coerente con lo slogan relativo al ‘turn over generazionale’, slogan da applicarsi, in generale, al mondo del lavoro, sia esso pubblico che privato. Il fatto è che, se ...

Dai laser alla fibra ottica : il nuovo "illuminismo tecnologico" spiegato a Scuola a Taranto : Si tratta del primo appuntamento nella provincia di Taranto e a Trani del ciclo nazionale La Scienza a scuola. Un tour didattico realizzato da Zanichelli, in giro per le scuole d'Italia, in cui ...

Rugby - Scuola di vita – Le Zebre a sostegno del nuovo progetto contro il bullismo : Le Zebre sostengono Rugby, scuola di vita: il video contro il bullismo Lo Zebre Rugby Club sostiene il progetto editoriale del regista Matteo Chiarello che ha realizzato uno spot contro il bullismo con protagonisti i piccoli giocatori miniRugby. “Rugby, scuola di vita” é un omaggio ai valori cardine del nostro sport che ha ispirato il regista a realizzare questo messaggio che vede il Rugby quale metafora di vita; dove a vincere ...

Scuola/ Il Miur : nuovo esame di Stato - ecco come (non) cambia la didattica : La circolare del Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 introduce alcuni elementi innovativi sull'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Li spiega ETTORE ACERRA (dirigente Miur)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ ecco perché le griglie di correzione non possono sostituire l'Invalsi, di R. ViciniMATURITA' 2018/ Tutti gli errori di un "revisionismo" che non fa bene a nessuno, di S. Ballabio

Guido Caldarelli - docente di fisica alla Scuola IMT - è il nuovo presidente della Complex Systems Society : La scienza della complessità studia le interrelazioni tra i fenomeni della vita e nasce essa stessa come interrelazione tra le diverse discipline. Riguarda quindi lo studio dei sistemi che ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, è intervenuto nuovamente in merito al prossimo bando di concorso relativo alla selezione straordinaria per la Scuola dell’infanzia e per quella primaria, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo personale. concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie: nuovo intervento del senatore Pittoni L’esponente della Lega Nord ha citato i benefici ...

Amici 2018 : Alex Britti in lizza per diventare un nuovo professore della Scuola : Amici di Maria De Filippi, Paola Turci lascia: Alex Britti potrebbe prendere il suo posto Continuano i preparati per il grande ritorno della nuova edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, come forse già molti sanno, quest’anno si presenterà ai telespettatori con vesti e dinamiche nuove. Il primo cambiamento, nello specifico, riguarda […] L'articolo Amici 2018: Alex Britti in lizza per diventare un nuovo professore della ...