Scuola Primaria di Milano in campo per combattere gli stereotipi di genere

Scuola Primaria ultime notizie - Di Maio annuncia ‘Tempo pieno alle elementari da subito’ : Subito il tempo pieno alla Scuola primaria. Un tema particolarmente caro al Movimento Cinque Stelle, quello dell’allungamento dell’orario scolastico. Servono, però, almeno 43mila nuovi insegnanti, un numero che attualmente sembra improponibile, se teniamo conto delle scarse risorse a disposizione. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha parlato della proposta di modifica del M5S (prima firmataria Maria Marzana) che ...

Milano : in Scuola Primaria parte progetto 'Be.St' contro stereotipi di genere : Milano, 30 nov.(AdnKronos) - Un modello integrato per combattere gli stereotipi di genere: è stato presentato oggi all’Acquario civico di Milano 'Be.st – Beyond Stereotype', la prima sperimentazione in una scuola primaria di Milano (l’Istituto Comprensivo Statale Riccardo Massa) che si propone di mo

Concorso straordinario primaria e infanzia : intervista al responsabile MSA Scuola : Ultime notizie sul Concorso straordinario primaria e infanzia. Ecco per i lettori l’intervista al Prof. Luciano Scandura, responsabile MSA settore scuola. L’intervista al Prof. Scandura di MSA Settore scuola sul Concorso straordinario primaria e infanzia Il Miur ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Le domande potranno essere presentate su Istanze on line ...

"Cronaca di un delitto annunciato" - presentazione libro di Adriana Pannitteri - 28 novembre - Sala Riunioni Scuola Primaria - : Mercoledì 28 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Riunioni della Scuola Primaria, Adriana Pannitteri presenta il suo libro "Cronaca di un delitto annunciato".

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : chiarimenti Miur sulla riserva : I docenti immessi in ruolo con riserva per effetto di sentenze hanno diritto a far valere la riserva anche ai fini del concorso straordinario infanzia e primaria. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ ha riportato la risposta pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione in merito ad una FAQ. La precisazione del dicastero di Viale Trastevere riguarda proprio quegli insegnanti che sono stati assunti con la clausola ...

Concorso straordinario Scuola infanzia e primaria : buone possibilità in Toscana e Veneto : Dallo scorso lunedì 12 novembre è iniziata la fase di presentazione delle domande al Concorso straordinario per gli aspiranti docenti dell'infanzia e primaria. Il termine ultimo per presentare tale domanda è previsto per il 12 dicembre alle ore 23:59. In molti potrebbero chiedersi in quale Regione sia più conveniente inviare la domanda, dato che i docenti che parteciperanno al Concorso straordinario saranno inseriti in una graduatoria regionale ...

Scuola/ Primaria e media "Tommaso Moro" : metti insieme lo Hobbit - Ulisse e un cubo... - IlSussidiario.net : Sabato 17 novembre le scuole dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado della Fondazione Grossman propongono il loro Open day

Scuola - tempo pieno : il governo chiede 1.200 docenti primaria in più al Sud ma non bastano : ... dopo una cernita di tutte le richieste pervenute ultimamente e una scelta delle misure che potrebbero trovare il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze . M5S e Lega chiedono 1.200 ...

Concorso straordinario Scuola infanzia e primaria : fondamentale il codice personale : E' stata attivata lo scorso 12 novembre 2018, la funzione di Istanze Online dedicata alla presentazione delle domande di ammissione al Concorso straordinario infanzia e primaria. Il tempo ultimo per presentare la domanda è previsto per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018. Gli ammessi al Concorso sono tutti gli aspiranti docenti di infanzia e primaria, che abbiano conseguito almeno due annualità di servizio nel periodo compreso tra gli anni ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : i chiarimenti di Lucia Azzolina e la sentenza della Consulta : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha postato un messaggio sulla propria pagina Facebook in merito al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi, lunedì 12 novembre. Lucia Azzolina, precisazioni sul concorso straordinario infanzia e primaria La docente e politica pentastellata ha scritto il seguente post: ‘Leggo ahimè l’ennesima ...

Concorso Scuola infanzia e primaria : ecco come si conteggiano i 2 anni di servizio : La pubblicazione del bando di Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria ha dato ufficialmente il via alla selezione che vuole essere la risposta del Governo alla sentenza della Consiglio di Stato che ha estromesso i diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento. Potranno partecipare, infatti, come ormai saprete, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 e i laureati in Scienze ...

Concorso Scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

Bando di concorso per Scuola d’infanzia e primaria : Finalmente è ufficiale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Importante: sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni. A renderlo ...