Scosse di terremoto sul Vesuvio | gli esperti spiegano il fenomeno

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 3 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Sequenza di scosse, di cui una moderata, sull'Appennino bolognese nella notte. Da segnalare anche una nuova debole scossa di Terremoto avvertita attorno al Vesuvio...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 2 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV /Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevate solo alcune deboli scosse nel basso Tirreno in nottata ed un lieve episodio al...

Terremoto oggi tra Marche e Umbria/ Ingv - ultime Scosse : sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera - paura a Norcia - IlSussidiario.net : Terremoto oggi tra Marche e Umbria. Ingv, ultime scosse: sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera, paura a Norcia. Notizie e aggiornamenti

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 1 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV /Prima parte di giornata assolutamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Da segnalare solo un debole sisma nel perugino, zona Gubbio. Altrove nulla da segnalare al...

Violento terremoto in Alaska : due Scosse di magnitudo 6.7 e 5.8 - persone in strada : Due violentissime scosse di terremoto si sono verificate intorno alle 18 e 30 - ora italiana - in Alaska: non è ancora nota l'entità dei danni.Continua a leggere

Terremoto - due forti Scosse in Alaska : gente in fuga - crepe negli edifici [AGGIORNAMENTI LIVE] : Due forti scosse di Terremoto sono state registrate poco fa in Alaska. La prima scossa, di magnitudo 6.7, si è verificata alle ore 18:29 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nel distretto di Matanuska-Susitna, mentre l’ipocentro a 31 Km di profondità. Un’altra scossa, di magnitudo 5.8, è avvenuta alle ore 18:35 (ora ...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 30 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Nessuna scossa rilevante avvenuta in giornata nel sottosuolo italiano. Da segnalare solo deboli episodi sull'Appennino centrale e nel messinese. Altrove nulla da...

Terremoto oggi a Cosenza/ Ingv ultime Scosse : sisma di magnitudo 3.4 a Bisignano - IlSussidiario.net : Terremoto oggi a Cosenza, Ingv ultime scosse: sisma di magnitudo 3.4 a Bisignano. Notizie e aggiornamenti sull'attività sismica

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 29 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Notte complessivamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Nel pomeriggio avvertita una scossa di moderata entità in Calabria, esattamente nel cosentino. Altrove...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 27 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Scossa moderata nella notte avvertita tra Emilia e Liguria, da segnalare anche lievi scosse avvertite al centro Italia (perugino, ascolano e grossetano) e cosentino...

Terremoto oggi/ Ingv ultime notizie : sisma magnitudo 2.9 a Cascia - 16 Scosse a L'Aquila - IlSussidiario.net : Terremoto oggi, Ingv ultime notizie: sisma magnitudo 2.9 sulla scala Richter a Cascia, 16 scosse a L'Aquila. Gli aggiornamenti