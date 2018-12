Scoperta da astronomi una stella con proprietà inspiegabili

Astronomia : nascita ed evoluzione delle galassie - alla Scoperta dei cimeli dell’Universo primordiale : Sono di ‘peso’ pur avendo delle piccole dimensioni, sono piuttosto rare e possono rivelarsi utili per approfondire i processi di nascita ed evoluzione delle galassie, tanto che sono le protagoniste di un recente studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics (articolo: “Galaxy and Mass Assembly-Gama: Accurate number densities and environments of massive ultra-compact galaxies at 0.02 < z < 0.3”). Si tratta di alcune galassie ...

Astronomia : Scoperta una delle stelle più antiche - è vecchia quasi quanto l’Universo : Con i suoi 13,5 miliardi di anni è una decana cosmica e il suo ‘corpo’ è costituito in buona parte da materiali emessi durante il Big Bang: dietro questo identikit si nasconde 2Mass J18082002-5104378 B, una minuscola stella a bassa metallicità al centro di un nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal (articolo: “An Ultra Metal-poor Star Near the Hydrogen-burning Limit”). La ricerca – riporta Global Science – è stata ...

Astronomia - Scoperta la stella più vecchia della Via Lattea - : Gli astronomi della Monash University in Australia hanno scoperto la stella più antica nella galassia della Via Lattea dell'età record di 13,5 miliardi di anni. Lo riporta oggi Science Alert. Gli ...