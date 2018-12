Sci di fondo | Coppa del Mondo 2018-2019 | i convocati dell’Italia per le gare di

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federico Pellegrino trionfale - tanto azzurro a Lillehammer : Dopo sei gare di Coppa del Mondo sia nel settore maschile che in quello femminile, per lo sci di fondo azzurro è giunto il tempo di alcune valutazioni della prima ora, prima del passaggio a Beitostolen per le gare sulle lunghe distanze. Per quanto concerne le donne, il discorso è presto fatto perché si limita alle due sole italiane protagoniste in questa fase iniziale: Greta Laurent e Lucia Scardoni. Va fatto riferimento soprattutto alle prove ...

Volley - Italia caput Mundi : Trento Campione del Mondo - Civitanova si Scioglie in fondo. Il Mondiale per Club torna a casa : L’Italia si è ripresa il Pianeta, Trento si è laureata Campione del Mondo per la quinta volta nella sua storia sconfiggendo Civitanova nel derby di finale che ha esaltato la nostra pallavolo in Polonia. Il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile è stato letteralmente un trionfo per le nostre squadre che hanno sbarazzato l’intera concorrenza (Zenit Kazan e Sada Cruzeiro in testa) presentandosi da imbattute all’atto conclusivo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci di fondo dopo il Lillehammer Triple si ferma in Norvegia, per la precisione a Beitostolen, l’8 ed il dicembre: due giorni di gare che comprendono una gara distance a tecnica libera ed una staffetta con due frazioni in tecnica classica e due in libera. Per le gare della due giorni norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport ...

Sci di fondo - Toenseth vince il mini-tour di Lillehammer - dodicesimo posto per De Fabiani : Toenseth batte Roethe nell’inseguimento di Lillehammer e vince il minitour. De Fabiani risale fino al dodicesimo posto Va a Didrik Toenseth il derby con Sjur Roethe nell’inseguimento a tecnica classica che ha deciso il minitour di Lillehammer. Il ventisettenne di Trondheim, partito con un 1″ di ritardo rispetto al compagno di squadra, ha viaggiato gomito a gomito lungo i 15 km in programma, e sul traguardo ha operato ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Emil Iversen si prende la vetta - risale De Fabiani : La prova di cuore di Emil Iversen, che nella pursuit odierna si è fatto riprendere dal gruppo inseguitore per risparmiare energie per la volata finale, ha portato il norvegese in vetta alla Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo. Scavalcato per appena sette punti il russo Alexandre Bolshunov. Per quanto concerne gli italiani De Fabiani risale ed entra in top 20, mentre Pellegrino scivola al 15° posto. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Therese Johaug balza nettamente in vetta : Therese Johaug piglia tutto: con il successo nel Lillehammer Triple la norvegese balza in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo e scava già un bel solco con la concorrenza. La prima delle inseguitrici infatti è la svedese Ebba Andersson, che paga 91 punti, mentre l’altra svedese Charlotte Kalla addirittura è a -111. Greta Laurent e Lucia Scardoni scivolano al 30° posto con 36 punti. Classifica ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : dominio norvegese. Toenseth batte Roethe - ottimo 12° De Fabiani : Va al norvegese Didrik Toenseth il Lillehammer Triple valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: superato dopo un lungo testa a testa durato per tutta la 15 km pursuit a tecnica classica odierna il connazionale Sjur Roethe, partito con 1″ di vantaggio e giunto all’arrivo con 1″6 di ritardo. Tripletta dei padroni di casa con il terzo posto di Emil Iversen, mentre tra gli italiani ottima la prova in rimonta di Francesco De ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : la norvegese Therese Johaug si aggiudica il minitour! Crolla Charlotte Kalla : La norvegese Therese Johaug domina la 10 km pursuit in tecnica classica e si aggiudica il Lillehammer Triple valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: percorso completato in 29’35″5 e prima delle avversarie che giunge a 16″8 soltanto grazie al rilassamento della vincitrice a qualche metro dall’arrivo. Johaug infatti mette in riga la svedese Ebba Andersson, giunta appunto seconda a 16″8, e l’altra ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 in DIRETTA. Johaug implacabile : trionfa nel trittico - Oestberg vince la tappa : Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 2 dicembre. Dopo le gare distance a cronometro di ieri, oggi si conclude il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le pursuit a tecnica classica: si parte alle ore 10.15 con la 10 km femminile, mentre alle ore 11.45 si disputerà la 15 km maschile. Non ci saranno azzurre al via, mentre tra gli uomini partirà 28° Francesco De ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer oggi (domenica 2 dicembre) : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo le sprint di venerdì e le gare distance a cronometro di ieri, oggi si conclude il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le pursuit a tecnica classica: si parte alle ore 10.15 con la 10 km femminile, mentre alle ore 11.45 si disputerà la 15 km maschile. Per le gare odierne in terra norvegese la diretta tv è in programma sia su Eurosport che su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player ...

Sci di fondo – Coppa Italia Sportful : Brocard e Gardener super nella seconda giornata a Santa Caterina Valfurva : Brocard e Gardener si impongono nella seconda giornata di gare di Coppa Italia Sportful a Santa Caterina Valfurva seconda giornata di competizioni a Santa Caterina Valfurva valide per il trofeo “Dante Canclini e Giuseppe Sosio”, tappa del circuito di Coppa Italia Sportful di sci nordico. Sulla pista “Valtellina” le donne juniores hanno affrontato una 5 km in tecnica libera, con il successo della polacca Izabella ...

Coppa del Mondo Sci – Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer : l’azzurro è 4° nel fondo : Alessandro Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer: è quarto nel fondo. Bravi anche Buzzi e Costa Il ritorno della Mass Start nella Coppa del Mondo di combinata nordica per ora sorride agli azzurri. nella prova di fondo di 10 km a Lillehammer, Alessandro Pittin ha chiuso al quarto posto a soli 14 secondi netti dal norvegese Magnus Krog e dietro i due tedeschi Fabian Riessle ed Eric Frenzel, secondo nella Gundersen di venerdì. Bravi ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino Scivola in nona posizione : Seconda tappa del Lillehammer Triple ed ecco che Didrik Toeseth irrompe nella top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo, salendo in ottava posizione con 80 punti, uno in più di Federico Pellegrino, a secco oggi e sceso dalla settima alla nona piazza. Guadagna due punti ma perde quattro posizioni Francesco De Fabiani, mentre non vanno a punti gli altri italiani impegnati in Norvegia. Classifica generale Coppa del ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : dominio norvegese nella 15 km tl maschile. Roethe batte Toenseth - tra gli azzurri solo De Fabiani a punti : Doppietta norvegese nella seconda delle tre prove del Lillehammer Triple, minitour della Coppa del Mondo di sci di fondo che si concluderà domani con una gara pursuit in tecnica classica: oggi nella 15 km tl con partenze ad intervalli vittoria di Sjur Roethe sul connazionale Didrik Toenseth. Terzo il russo Denis Spitsov, mentre tra gli italiani solo Francesco De Fabiani va a punti. Nelle prime fasi di gara ovviamente tempi molto simili, per ...