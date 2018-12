Sci alpino | Irene Curtoni e Chiara Costazza al lavoro a Pfelders | insieme a loro anche

Sci alpino - azzurre in raduno a Pfelders : Curtoni - Costazza e compagne preparano le prossime gare : A Pfelders (provincia di Bolzano) è iniziato un raduno per le azzurre impegnate nelle discipline tecniche della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le atlete si alleneranno nella località altoatesina fino a sabato 8 dicembre per preparare le prossime gare. Irene Curtoni e Chiara Costazza rimarranno fino all’8, Laura Pirovano andrà via un giorno prima mentre Karoline Pichler e Martina Peterlini si fermeranno fino a giovedì 6. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Moritz 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa, precisamente in Svizzera a St.Moritz. Si comincerà il sabato con un supergigante, mentre domenica spazio allo spettacolo dello slalom parallelo, che vivrà al mattino anche una fase di qualificazione alla gara con un classico slalom speciale. Di seguito il programma completo delle gare di domenica a St.Moritz con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord-America e torna in Europa per la tappa francese in Val d’Isére. Gli sciatori, dopo il primo assaggio di velocità tra Lake Louise e Beaver Creek, affilano le armi e gli sci per un fine settimana (8-9 dicembre) dedicato alle prove tecniche. Si incomincerà il sabato con il gigante, mentre la domenica sarà dedicata allo speciale. Si riproporrà, dunque, la “caccia” a Marcel ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Paris ancora sul podio - la miglior Delago della carriera - bravo Tonetti in gigante : Si è chiusa la parentesi in Nord America per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nel lungo fine settimana è arrivato un altro podio azzurro dalla velocità grazie a Dominik Paris, terzo in un pazzo SuperG, che ha visto ben cinque atleti chiudere nei primi tre posti della classifica (tre a pari merito in terza posizone). Per la seconda volta stagionale l’altoatesino sale sul gradino più basso del podio, dopo averlo già fatto a Lake Louise in ...

Sci alpino - Pagelle gigante Beaver Creek e superG Lake Louise : Luitz che sorpresa - Shiffrin fenomenale - Brignone sottotono : Oggi si sono disputate il gigante discesa maschile di Beaver Creek e il superG femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. gigante MASCHILE Beaver Creek: STEFAN Luitz 10: Si era fermato alla quarta porta della prima manche del gigante di Alta Badia della stagione passata. Il ginocchio faceva male e ...

Sci alpino - slalom gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz beffa Hirscher - terzo un incredibile Tumler - Tonetti ottavo : Stefan Luitz vince il gigante di Beaver Creek, in Colorado, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019, al termine di una gara davvero incredibile.

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta davanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d'onore e 80 pu

Sci alpino - Stefan Luitz al rientro vince il gigante di Beaver Creek : Stefan Luitz rientra in gara e vince il gigante di Beaver Creek: Tonetti è ottavo, Moelgg sedicesimo A più di un anno dall’infortunio che lo aveva fermato, Stefan Luitz si prende una grandiosa rivincita sul destino e va a vincere, per la prima volta in carriera, una gara difficilissima, condizionata nella seconda manche dal cedimento del manto nevoso, via via sempre più segnato, che costringeva anche i più grandi a cedere il passo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta davanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d’onore e 80 punti che lo avvicinano alle prime posizioni della Classifica. davanti a tutti rimane l’austriaco Max Franz con 238 punti, 11 in più di Mauro Caviezel e 27 più di Vincent Kriechmayr. Al quinto posto Marcel Hirscher che, dal prossimo fine settimana, proverà a scalzare i ...

Sci alpino - slalom gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz beffa Hirscher - terzo un incredibile Tumler - Tonetti ottavo : Stefan Luitz vince il gigante di Beaver Creek, in Colorado, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019, al termine di una gara davvero incredibile. Il tedesco (che aveva chiuso la prima manche al comando), infatti, rimonta proprio in extremis nei confronti di Marcel Hirscher e centra il suo primo successo in carriera davanti al campione austriaco. Ma le sorprese non sono finite qui, dato che assieme a loro sul podio si è ...

Sci alpino - Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino ...

Sci alpino : Héloïse Edifizi nella 'Top ten' della libera della Val Gardena : Prosegue il programma delle prove veloci Fis in Val Gardena , Alto Adige, con la disputa della seconda Discesa libera maschile e di due gare odierne al femminile, che vedono per altrettante volte ...

Sci alpino – Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino femminile aggiudicandosi il Supergigante che ha chiuso la tre giorni di competizioni sulla Men’s Olympic di Lake Louise. La supercampionessa statunitense ha tolto lo zero nell’unica casella che ancora le mancava e con la 46sima ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin ha vinto in tutte le specialità! Nell’olimpo delle grandi - i record della statunitense : Mikaela Shiffrin ha mosso un altro piccolo grande passo nella storia dello sci alpino. La statunitense ha vinto il superG di Lake Louise ed è diventata così la settima donna di sempre capace di vincere in tutte le specialità di questo sport. La 23enne, che vanta ben 46 successi nel massimo circuito internazionale (quarta più titolata di tutti i tempi), ha messo il sigillo anche in questa prova che si aggiunge al suo palmares da urlo in cui ...