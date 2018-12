Schiaffo alla concorrenza di OnePlus 6T | supporto audio Dirac all’orizzonte

Tennis – Carbonell - che Schiaffo alla Laver Cup : “appena Federer non giocherà più verrà dimenticata” : Tomas Carbonell attacca la Laver Cup: l’ex Tennista spagnolo sottolinea come il torneo esista solo per la presenza di Federer Tutto pronto per la prossima Laver Cup, il torneo a cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 che raccoglie due coppie di Tennisti di diverse nazioni, fra le quali, campio del calibro di Serena Williams, Alexander Zverev e soprattutto… Roger Federer. Il campione svizzero è il principale ...

Valentino Rossi - che Schiaffo alla Yamaha : “devono capire che non siamo da titolo. Marquez - Ducati e Suzuki…” : Valentino Rossi non le manda a dire! Il ‘Dottore’ mette in chiaro le cose dopo i test di Jerez: la sua moto non è da titolo, i big vanno più veloci. La Yamaha è avvertita Altra giornata da dimenticare per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, in sella alla sua nuova Yamaha, ha raccolto solo un 17° posto nei test svoltisi quest’oggi a Jerez. Il pilota di Tavullia ce l’ha messa tutta, particolarmente vedendo ...

Uomini e donne - voci sulla decisione estrema di Lorenzo Riccardi : Schiaffo alla De Filippi - che reagisce così : Altre pessime notizie per Uomini e donne , il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Pessime notizie non ancora confermate: pare però che anche Lorenzo Riccardi abbia lasciato il dating ...

Fico contro Salvini : 'Mai più inceneritori - dal ministro Schiaffo alla Campania' : 'In questa regione non si farà neanche un inceneritore in più. Ma molti più impianti di compostaaggio che trattano la frazione umida dei rifiuti solidi urbani'. Lo ha detto il presidente della Camera ...

Rifiuti - Fico all'attacco : "Da Salvini uno Schiaffo a Napoli e alla Campania" : 'Vi assicuro che in questa regione non si farà neanche un inceneritore'. Dopo lo scontro di ieri tra Di Maio e Salvini , adesso interviene il presidente della Camera. Che prende le parti del grillino ...

Assia - Schiaffo alla Cdu di Angela Merkel : trionfano i verdi : Siamo felici di questo storico miglior risultato dei verdi in Assia', ha aggiunto, rendendo onore al ministro dell'Economia uscente, Tarek Al Waziri, che ha guidato il partito al trionfo di stasera. ...

Assia - Schiaffo alla Cdu di Angela Merkel : trionfano i verdi : Siamo felici di questo storico miglior risultato dei verdi in Assia', ha aggiunto, rendendo onore al ministro dell'Economia uscente, Tarek Al Waziri, che ha guidato il partito al trionfo di stasera. ...

Assia - Schiaffo alla Cdu di Angela Merkel : trionfano i verdi : Siamo felici di questo storico miglior risultato dei verdi in Assia', ha aggiunto, rendendo onore al ministro dell'Economia uscente, Tarek Al Waziri, che ha guidato il partito al trionfo di stasera. ...

Germania : dall'Assia nuovo Schiaffo alla Cdu di Merkel - trionfano i Verdi : Siamo felici di questo storico miglior risultato dei Verdi in Assia , ha aggiunto, rendendo onore al ministro dell Economia uscente, Tarek Al Waziri, che ha guidato il partito al trionfo di stasera. ...

Manovra - Salvini : dalla Ue uno Schiaffo - attacco a nostra economia : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in …

Fedez – Ferragni - la festa di compleanno al Carrefour scatena le polemiche : “Schiaffo alla povertà”. Il rapper : “Indignatevi anche per Masterchef” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

Baviera - Schiaffo alla Merkel : la Csu perde la maggioranza : Come largamente anticipato, in Baviera crolla la Csu, i Verdi diventano secondo partito e la Spd tracolla. Secondo gli exit poll diffusi dalla tv Zdf, l'Unione cristiano sociale raccoglie un magrissimo 35,5%, contro quasi il 48% di cinque anni fa, i socialdemocratici non vanno oltre il 9,5%, i Verdi balzano al 19%, l'Afd è all'11%, l'Fdp al 5%, la Linke al 3,5%. Per la Csu, che rispetto al 2013 perde il 12,2% dei consensi, si tratta del peggior ...

Rita Dalla Chiesa : «Uno Schiaffo ai tanti genitori che fanno salti mortali». La foto-denuncia : Rita Dalla Chiesa utilizza Twitter per denunciare, tra le altre cose, aspetti negativi di Roma Capitale: in passato, per esempio, ha mostrato il degrado della città eterna ricoperta di immondizia e di ...

Diamo uno Schiaffo all'Europa : firmiamo per cancellare dalla Costituzione il pareggio di bilancio e introdurre il referendum sui trattati ... : ... attraverso i suoi più autorevoli esponenti, dal Presidente ai vari Commissari non appena ricevuto notizie riguardanti le novità contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e ...