Sarri avvisa il Liverpool | “Il Napoli è in grado di vincere ad Anfield”

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Al termine della partita vinta dal suo Chelsea contro il Fulham di Claudio Ranieri, Maurizioha parlato anche di Champions e del, che si giocherà l'accesso agli ottavi nella gara di Anfield con gli uomini di Klopp. Secondo il tecnico toscano, i partenopei sono all'altezza del compito che li aspetta e possono sfruttare il momento di forma non eccelso dei Reds: "Ilha le carte in regola per poterin qualsiasi stadio. Anfield è uno stadio difficile, ilè una squadra forte ma nelle ultime settimane dà l'impressione di essere un po' meno in condizione rispetto a due mesi fa".