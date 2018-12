Saronno | violentò 16enne all’esterno della stazione | arrestato grazie al Dna

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ci sono voluti più di due mesi, ma alla fine –alle analisi del Dna – il responsabile è stato catturato. Aveva destato scalpore il casostuprata da uno sconosciuto nei pressisud di, nel Varesotto, lo scorso 23 settembre. La giovane, di ritorno da un pomeriggio passato a Milano con gli amici, mentre si trovava ancora sul treno, era stata fermata e minacciata dall'aggressore che le aveva detto di avere con sé un coltello: quindi il bruto l’aveva fatta scendere, trascinandola in un sottopassaggio, dove l’aveva violentata. La vittima, in stato di choc, era stata soccorsa da alcuni passanti e accompagnata in ospedale. Nelle ultime ore i carabiniericompagnia di, sotto il coordinamentoprocura di Busto Arsizio, sono riusciti ad identificare lo stupratore.Dopo due mesi di lavoro, i carabinieri hanno individuato l’autore...