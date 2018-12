Sanità | più risorse per taglio liste d' attesa e medici privati in ospedale

Manovra : più fondi a liste attesa Sanità : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Arrivano più fondi per ridurre le liste d'attesa nella sanità. Lo prevede un emendamento dei relatori alla legge di bilancio. La Manovra stanziava 50 milioni di euro per ciascuno ...

Sanità - Value Based Healtcare : un’iniziativa innovativa per garantire una più efficace presa in carico del paziente cronico : Il Sistema Sanitario Nazionale si trova a dover gestire la complessa sfida di rispondere alle necessità assistenziali della popolazione, evitando di aumentare ulteriormente i costi, garantendo al contempo qualità e innovazione. Il progressivo invecchiamento e l’aumento dell’incidenza delle malattie croniche sono due tra i più importanti fattori socio-demografici che mettono in grande difficoltà i Sistemi sanitari di tutto il mondo, per lo più ...

Sanità - Ocse : "Evitabili 1 - 2 milioni di morti all'anno" | "Bisogna investire - l'Italia è il Paese più virtuoso" : Secondo il rapporto "Health and Glance Europe" l'Italia è lo Stato più virtuoso con 151 "morti evitabili" ogni 100mila abitanti contro una media Ue di 216. Il documento, riferito al 2015, mette ai primi posti tra le cause di morte le malattie cardiache e i tumori al polmone

Cuba : ‘Via nostri 8mila medici dal Brasile’ Bolsonaro : ‘Chi resta avrà l’asilo politico’ Così è a rischio Sanità in aree più povere : Ancora non si è insediato ufficialmente, e già i rapporti con Cuba si sono fatti incandescenti. Il ministero della Salute Cubana ha infatti annunciato che ritirerà i suoi oltre 8mila medici che lavorano in Brasile, mettendo fine al programma ‘Mas Medicos‘ (Più medici), avviato nel 2013 dall’ex presidente Dilma Rousseff. La causa sarebbero le parole “minacciose e sprezzanti” pronunciate dal neoeletto presidente, Jair Bolsonaro, ...

Lean Management : ecco come cambia la Sanità in Italia - con meno sprechi e tempi di attesa più brevi : COS’E’ IL Lean Management – Anche il personale può aiutare i vertici di un’azienda, non solo segnalando problemi, ma proponendo soluzioni: è la formula di valorizzazione del capitale umano proposta dal Lean Management, un sistema di gestione del lavoro volto a ottimizzare le risorse di un’azienda per una maggiore cura degli utenti. “Valorizzazione del capitale umano e partecipazione ad una comunità professionale interna alle ...

Sanità : geriatra - in Campania l’aspettativa di vita più bassa d’Italia : “Nel ventesimo secolo l’aspettativa di vita è cresciuta molto velocemente. Siamo una società che sta invecchiando, si tratta di un aspetto positivo. In 150 anni abbiamo avuto il raddoppio dell’aspettativa di vita rispetto ai primi ‘800. L’Italia è uno dei Paesi più longevi del mondo, ma la Campania è la regione che ha l’aspettativa di vita più bassa e questo è un dato che deve far riflettere“. Lo ...

Sanità - bilancio sociale Enpam : “Più tutele per giovani e maternità” : Più tutele per i giovani medici e per la genitorialità. Sono alcuni dei punti di forza del bilancio sociale dell’Enpam 2018 presentato oggi al 75.esimo congresso nazionale della Fimmg a Cagliari. “Il nuovo regolamento a tutela della genitorialità entrato in vigore lo scorso anno ha comportato un aumento di 1.000 euro dell’indennità di maternità per le dottoresse con reddito annuo fino a 18 mila euro. Le professioniste che ne ...

Sanità - Oms : “2.3 miliardi nel mondo senza servizi igienici - servono più fondi” : E’ impressionante il numero di persone che, ancora oggi, non ha accesso a servizi igienico-sanitari di base. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si tratta di qualcosa come 2,3 miliardi di persone, una situazione che li espone a seri rischi per la salute. Ebbene, occorrono più investimenti per colmare questo gap e garantire a tutti l’accesso ai servizi igienico-sanitari. L’Oms lancia oggi le nuove linee ...

Tulli - Lega - : "Iniziata la campagna elettorale per le regionali". E sulla Sanità : "Più posti letto e personale. Il nuovo ospedale resterà ... : La politica di sinistra ha voluto creare l'ASUR unica, per avere un controllo politico ed economico della regione totale. Ha trasformato la sanità marchigiana in una sorta di azienda di partito, dove ...