Sandro Botticelli e La Madonna della melagrana | uno studio rivela | “C’è un cuore

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Bisogna aguzzare la vista e si scopre il battito di un. A cinque secoli di distanza,continua a stupire. Nel suo capolavoro La, oggi agli Uffizi di Firenze, l’artista avrebbe raffigurato l’anatomia dell’organo all’interno del frutto tenuto in mano da Gesù bambino, proprio davanti la parte sinistra del torace.Lolopubblicato su Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery dal gruppo del chirurgo ed esperto di medicina nell’arte Davide Lazzeri. “La disposizione dei semi e dei setti nel frutto sbucciato disegna i due atri del, i due ventricoli e il tronco polmonare principale”, spiega Lazzeri all’Ansa. “Perfino la coronaè separata in due parti che mimano la vena cava superiore e l’arco dell’aorta con le sue tre branche“. Secondo i ricercatori, è possibile che ...