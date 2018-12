San Ferdinando,trovato sito alternativo

: L’unica cosa che decreta Salvini è questa realtà: persone e famiglie espulse dai centri, ancora più insicurezza e p… - civati : L’unica cosa che decreta Salvini è questa realtà: persone e famiglie espulse dai centri, ancora più insicurezza e p… - giornalettismo : Si chiamava #Surawa. Aveva 18 anni. Faceva teatro, giocava a calcio. E aveva appena trovato lavoro #SanFerdinando - repubblica : Rogo nella tendopoli di San Ferdinando: muore migrante di 18 anni [news aggiornata alle 13:41] -

Unalla tendopoli di Sanè già stato individuato: un'area ex industriale nella Piana di Gioia Tauro. Lo ha detto il prefetto di Reggio Calaria, Michele Di Bari, al Giornale Radio Rai, a poche ore dalla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, convocata dopo l'incendio in cui è morto un giovane del Gambia. "La volontà - ha dichiarato il prefetto - è quella di sostituire le tende con i container,garantendo acqua,gas e luce".(Di lunedì 3 dicembre 2018)