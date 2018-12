Sampdoria | Giampaolo punta sulla Coppa Italia | “Scorciatoia per l’Europa | sulla

calcioweb.eu

: #Sampdoria, #Giampaolo punta sulla #CoppaItalia: 'Scorciatoia per l'#Europa, sulla formazione...' - CalcioWeb : #Sampdoria, #Giampaolo punta sulla #CoppaItalia: 'Scorciatoia per l'#Europa, sulla formazione...' - Mau326844 : RT @Blucerchiando: Sampdoria - SPAL di coppa Italia, Giampaolo annuncia la formazione. Cosa ne pensate? #SampSPAL #CoppaItalia https://t.co… - MondoPalermo : Sampdoria, Giampaolo: “Tim Cup? Tutte le gare vanno onorate, contro la Spal schiererò la migliore formazione”… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Si torna a giocare in, giunta ai sedicesimi di finale e ormai ad un solo turno dall’ingresso delle prime otto della classifica dello scorso campionato di Serie A. Tra le varie partite, in campo anche-Spal che si disputerà domani al “Ferraris”. Oggi Marco, allenatore dei blucerchiati, ha parlato in conferenza stampa: “Tutte le partite ufficiali vanno onorate e giocate bene, fanno parte di un processo di lavoro. Ci teniamo ad andare avanti e mi aspetto una buona affluenza di pubblico. Per arrivare a giocare le partite più importanti c’è bisogno di superare questi step. E poi lamediaticamente è sempre molto sentita da tutti, è la scorciatoia per ritrovarsi a giocare le competizioni europee. Noi fino a quando ci sarà la possibilità di giocarcela ce la giocheremo“.Spal: “È un avversario ...