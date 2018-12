Salvini | “Silvio è un grandissimo ma ragiono da me | sono sobrio e lucido” E attacca de

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “Berlusconi dice che ogni giorno si sbatte per farmi rinsavire e per allontanarmi dal M5s? Io ritengo davvero che lui sia un. Ha fatto cose enormi in Italia, nel mondo, nello sport, nella politica, nell’editoria, nell’edilizia. Però iocon la mia testa”.le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo, ospite di “No Stop News”, su Radio Rtl 102.5. E aggiunge: “A livello locale e regionale governiamo bene col centrodestra da 20 anni, però ho fatto una scelta, anche rischiosa, perché il 1 giugno potevo dire al presidente Mattarella che non volevo nessun governo e che si doveva tornare a votare, così la Lega avrebbe preso più voti. Ho scelto invece di mettermi in gioco e questo farò per gli anni a venire. Quindi, non ho bisogno di rinsavire. Ho tanti difetti, ma penso di alzarmie lucido la mattina. Anche ...