Salvini | ringrazio Forze Ordine per arresti a Termini

Desirèe - Salvini informa : “Quei vermi pagheranno - ringrazio la polizia” : Desirèe il Ministro Salvini lo promette, gli assassini e molestatori pagheranno caramente Matteo Salvini ringrazia le forze dell’ordine che hanno fermato due dei responsabili della morte di Desiréee Mariottini. “Farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”, assicura il ministro dell’Interno, sottolineando come altre due persone sono ricercate per lo stupro e ...