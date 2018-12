Salvini | entro l' anno sarà pagata parte dei debiti della P A con le aziende

Enti locali - Salvini : entro l'anno pagheranno debiti a imprese : Roma, 3 dic., askanews, - 'entro l'anno una buona parte dei debiti che gli Enti locali hanno con le imprese verranno pagati'. A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'...

Salvini : 'Entro l'anno verrà pagata parte dei debiti della P.A. con le aziende' : 'Io tiro dritto. Rischio di diventare noioso: ho firmato un impegno che dura 5 anni e lo porterò fino in fondo, questo a prescindere dai sondaggi. Certo, con Forza Italia, governiamo insieme in ...

Enti locali - Salvini : entro l'anno pagheranno debiti a imprese : Roma, 3 dic., askanews, - "entro l'anno una buona parte dei debiti che gli Enti locali hanno con le imprese verranno pagati".A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'...

Milano - migliaia in corteo contro la chiusura del centro di accoglienza : 'Fermiamo Salvini' : >ANSA/ DL SICUREZZA:APPELLO ONG E corteo Milano contro SALVINI Strada, è razzismo e fascismo. A Crotone 24 fuori dal Cara, di Enrico Martinelli,, ANSA, - Milano, 1 DIC - Dalle migliaia di manifestanti ...

Milano - il corteo contro la chiusura del centro per il rimpatrio di via Corelli e il decreto Salvini : Partito da piazza Piola il corteo dei centri sociali, della Rete Studenti e dall'Arci Lombardia ha come punto d'arrivo proprio via Corelli

Meloni : "Salvini assente al vertice centrodestra? Capita agli uomini che hanno l'amante..." : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si è arrabbiato ...

Pranzo centrodestra - doveva essere segreto ecco perché Salvini non si è presentato : Pranzo centrodestra dove si dovevano riunire, Berlusconi, Meloni e Salvini, ma il leader della Lega ha diserato Il forfait non farà certo bene a un centrodestra che già in versione politica nazionale va declinato al passato e che sopravvive solo a livello di amministrazioni locali. È quello dato oggi 30 novembre da Matteo Salvini al Pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Un forfait dell’ultimo minuto e deciso dal leader leghista ...

Vertice del centrodestra : Salvini non si presenta - poi la telefonata col Cav : Il Vertice tra i leader di centrodestra era stato convocato per l'ora di pranzo a Milano, non ad Arcore. Silvio Berlusconi aveva concordato con i suoi alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni un trilaterale per fare il punto della situazione sulle prossime elezioni regionali. L'appuntamento, riferiscono, era al civico 2 di via Rovani, storica residenza del Cav nel capoluogo lombardo. Al summit, però, non si è presentato il vicepremier e ministro ...

Centrodestra - Salvini diserta il vertice. Fdi 'Ha problemi seri con M5s' : ROMA - Raccontano di un Matteo Salvini molto irritato per la 'fuga di notizia' sul vertice di Centrodestra, in programma per oggi, all'ora di pranzo a Milano, con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni ...

