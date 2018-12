Salvini e i presepi nelle scuole | “Chi tiene Gesù fuori dalle classi non è un educatore”

fanpage

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il vicepresidente del Consiglio, Matteo, commenta la decisione di alcunedi non fare il presepe o non cantare le canzoni natalizie: "Non penso chebambino o Tu scendistelle possa dar fastidio a qualcuno. Il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chibambinoporta della classe non è educatore".