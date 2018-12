Salvini contro i cattivi maestri | Sbagliato non fare il presepe in classe

Migranti - Lucano contro il decreto sicurezza di Salvini 'Legge disumana' : Questo pensare di essere autoritari ad ogni costo, perché la maggioranza ha deciso così, è una condizione incredibile della politica'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo ...

Sicurezza - De Magistris 'Disobbedienza contro una legge che incoraggia la caccia ai migranti'. Salvini 'Pensi alla sua città' : Vogliamo costruire un'alternativa dal basso, ci rivolgiamo al Paese reale, ai militanti della politica onesta, agli amministratori locali, a movimenti, reti civiche, comitati'. E con De Magistris che ...

Europa - una bandiera alla finestra contro la manifestazione sovranista di Salvini : ROMA - Una bandiera dell'Unione Europea alla finestra e al balcone a Roma e nella altre città italiane contro Matteo Salvini e la manifestazione sovranista prevista per l'8 dicembre. La proposta ...

Rogo uccide migrante in Calabria - Oliverio contro Salvini : 'Assurdo sancire fine Sprar' : San Ferdinando è un piccolo centro a pochi chilometri da Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, ed è diventato tristemente famoso per la sua tendopoli che accoglie centinaia di migranti che operano come lavoratori stagionali nella piana circostante. Attorno ad essa è sorta anche una baraccopoli abusiva dove trovano rifugio altri migranti. baraccopoli dove nella notte un Rogo ha ucciso il giovane Jaiteh Suruwa, 18 anni. Le fiamme si sono ...

[L'incontro] Minniti : "Il governo? Peggio di Hulk in una cristalleria. Il decreto Salvini può diventare una bomba" : "Ci vuole molta politica" Nel libro di Minniti compare il troubleshooters, il risolutore di guai, figura chiave per la soluzione di tante crisi diplomatiche. L'ex ministro dell'Interno si è trovato ...

Gli antagonisti sfilano contro Salvini. E la Caritas : rischio clandestinità per 500 : Dall'inizio della crisi migratoria nata dalla guerra in Siria e dalla caduta del regime libico, Caritas Ambrosiana ha dato vita a una sistema di accoglienza diffusa sul territorio della Diocesi che ad ...

Roma - corteo 'Sei 1 di Noi' contro il Dl Salvini e l'esclusione sociale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl sicurezza - slogan contro Salvini al corteo di Milano : Molti in piazza per dire 'no alla chiusura del centro di accoglienza dei migranti di via Corelli'. La manifestazione è organizzata dalla sinistra antagonista -

Milano - migliaia in corteo contro la chiusura del centro di accoglienza : 'Fermiamo Salvini' : >ANSA/ DL SICUREZZA:APPELLO ONG E corteo Milano contro SALVINI Strada, è razzismo e fascismo. A Crotone 24 fuori dal Cara, di Enrico Martinelli,, ANSA, - Milano, 1 DIC - Dalle migliaia di manifestanti ...

Milano - migliaia in corteo contro dl Salvini : Milano, 1 dic., AdnKronos, - corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'...

Salvini contro Moretti : È tornato il regista radical-chic e mi affianca a un dittatore sanguinario. Quanta pazienza...". E' quanto scrive in un post su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Milano - migliaia in corteo contro dl Salvini : corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'istituzione di un Cpr in ogni ...

Milano - migliaia in piazza contro Salvini : 'Mai più lager per migranti' : Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per protestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli. ...

Dl sicurezza : a Milano migliaia in corteo contro Cpr e Salvini : E' partita da piazzale Piola la manifestazione milanese contro il decreto sicurezza e contro la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli, che potrebbe essere trasformato in un centro per i rimpatri. Poco prima delle 16 qualche migliaio di persone sono partite lungo un percorso di circa 4 km che le porterà fino a via Corelli. Alla manifestazione partecipano la rete di 'Mai più lager-No ai Cpr', ...