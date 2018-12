Salvini attacca Fazio | ' Pd al 97% se gli italiani si informassero solo da lui'

Salvini : “Silvio è un grandissimo ma ragiono da me - sono sobrio e lucido”. E attacca de Magistris - stampa e Fabio Fazio : “Berlusconi dice che ogni giorno si sbatte per farmi rinsavire e per allontanarmi dal M5s? Io ritengo davvero che lui sia un grandissimo. Ha fatto cose enormi in Italia, nel mondo, nello sport, nella politica, nell’editoria, nell’edilizia. Però io ragiono con la mia testa”. sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di “No Stop News”, su Radio Rtl 102.5. E aggiunge: “A ...

Civati attacca Salvini : " Presepe? Butta in strada persone" : Pippo Civati torna all'attacco di Matteo Salvini . E questa volta lo fa parlando della querelle sulle tradizioni natalizie. ' A proposito di presepe: una donna Buttata in mezzo alla strada a Crotone a ...

FREDY PACINI : IN 2000 PER LA FIACCOLATA/ Ultime notizie - Saviano attacca Salvini 'E' colpa tua' - IlSussidiario.net : FREDY PACINI: in 2000 ad Arezzo per la FIACCOLATA. Ultime notizie, corteo bipartisan per il gommista tenutosi ieri sera nella città toscana

Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Fa lo sciacallo - non il ministro” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, si scaglia all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sul tema della legittima difesa: "Matteo Salvini fa lo sciacallo e non il ministro. Certe cose vanno dette anche quando sei minoranza: se sei al Governo non puoi strumentalizzare, devi governare. Devi fare il ministro, non lo sciacallo".Continua a leggere

Insulti sessisti a On. Siracusano - Boldrini attacca Salvini : "Pratica frequente nel Governo" : 'Voglio mostrare tutto il mio appoggio alla collega Matilde Siracusano che continua a fare il suo lavoro a testa alta. La pratica degli Insulti sessisti è frequente nel Governo, come quando Matteo ...

Dl Fisco in Aula al Senato. Renzi attacca Salvini : 'Marchetta su E-Cig' : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci , Lega, , intervenendo in Aula, ha sottolineato che il decreto ' non è assolutamente un condono , specialmente nel momento in cui è stata espunta la ...

Manovra - Lega e M5s aprono | Salvini : "Nessuno è attaccato ai decimali" : Il vicepremier apre uno spiraglio alle modifiche dei numeri della Manovra, ma tiene il punto su quota 100: "Nessuno slittamento". M5s: "Non difenderemo i numerini ma i cittadini". Lunedì sera vertice tra Conte, Di Maio e Salvini

Matteo Salvini attacca Gennaro Gattuso - replica durissima : 'Pensa al paese' - guerra tra milanisti : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male". Ha poi aggiunto Gattuso: "Questo è un ...

Salvini : 'Deficit al 2 - 4% intoccabile? Nessuno è attaccato ai decimali' | M5s : 'Difenderemo i cittadini - non i numeri' : Il 2,4% del rapporto deficit/Pil scritto nell Manovra è intoccabile? Il vicepremier Matteo Salvini , intervistato dall'agenzia Adnkronos, ritene che "Nessuno sia attaccato a quello, se c'è una Manovra ...

