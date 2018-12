Salute | OMS | il 50% di decessi in età pediatrica legato a fattori associati ai

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha lanciato l’allarme: secondo l’OMS, nel mondo, circa il 50% deiin etàè causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tuttidi rischioai cambiamenti climatici. I bambini piccoli sono più vulnerabili innanzi ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati sono ancora in via di sviluppo e perché è ancora in corso lo sviluppo fisico, mentale e cognitivo. Le esposizioni precoci adi rischio ambientali nei primi tre mesi di vita possono avere effetti irreversibili che si ripercuotono nel corso della vita da adulti.L'articolo, OMS: il 50% diin etàai cambiamenti climatici Meteo Web.