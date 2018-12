Rugby Frascati Union 1949 alla presentazione del progetto per la ristrutturazione degli

romadailynews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Roma – Ilha presenziato all’importante evento organizzato dFondazionee andato in scena venerdì scorso presso la salaSpecchi del Comune. Il presidente della Fondazione Luigi Bellusci, affiancato dall’architetto Massimo Roncato, hanno voluto illustrare le idee messe in campo per l’impiantistica frascatana legata al«Abbiamo presentato un project financing per la, l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei due impianti dedicatiovale, vale a dire quello di Cocciano e quello di Spinoretico – dice Bellusci – Sono previsti importanti investimenti che verranno ricavati in parte con il credito specializzato e in parte da un contributo straordinario dei soci della Fondazione che elargiranno sei mila euro in dieci anni e che hanno dimostrato una volta di più il loro amore verso ile verso il ...