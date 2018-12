Romina Power | ' Ylenia è viva | come tante altre ragazze che svaniscono misteriosamente'

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : ‘Auguri ovunque tu sia’ : “Happy birthday, my sweet one, wherever you are” (Tanti auguri tesoro mio, ovunque tu sia). Una foto appannata dal tempo e una madre che teneramente abbraccia la sua figliola. Romina Power ha voluto ricordare Ylenia Carrisi, scomparsa quasi 25 anni fa a New Orleans. Un affettuoso augurio di compleanno nel giorno in cui la primogenita compie (o avrebbe compiuto) 48 anni. La scomparsa della figlia di Romina e Al Bano resta ancora oggi ...

Romina Power - il messaggio per il compleanno della figlia scomparsa : “Tanti auguri - ovunque tu sia” : Una foto di loro due abbracciate e poi un messaggio pieno d’amore: “Buon compleanno dolce mio. ovunque tu sia“. È il messaggio pubblicato su Instagram da Romina Power nel giorno in cui la figlia Ylenia avrebbe compiuto 48 anni. Sono passati infatti 25 anni da quando si sono perse le sue tracce, a New Orleans, ma la cantante continua a sperare che sia ancora viva da qualche parte. E come ogni anno, il 29 novembre – giorno ...

Romina Power su Instagram - messaggio per la figlia scomparsa Ylenia : Romina Power ha voluto celebrare il compleanno della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa dal 31 dicembre 1993, con un toccante messaggio. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei con la ragazza e a commento scrive: “Buon compleanno, ovunque tu sia”. Romina non si è mai rassegnata al pensiero che Ylenia possa essere deceduta, sebbene sia stata dichiarata tale dal Tribunale di Brindisi nel 2014, dopo che nel gennaio 2013 Al ...