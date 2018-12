Roma | Zaniolo incanta | Under top E in tribuna l' Arsenal osserva i gioielli giallorossi

Roma-Inter - Mancini sul rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Roma-Inter - le pagelle : Florenzi e Zaniolo bene - male Juan Jesus. Kolarov leader : La Roma pareggia 2 a 2 contro l'Inter nel posticipo della 14giornata di Serie A. La partita dell'Olimpico è bella e la sblocca Keita Balde Diao su assist di Danilo D'Ambrosio. Ad inizio ripresa Cengiz ...

Roma-Inter : classe Zaniolo - sprint Keita. Perisic : dove sei finito? : All'Olimpico Roma-Inter finisce senza vincitori né vinti: il 2-2 accontenta tutti o non accontenta nessuno? Questi i top e i flop delle due squadre. Zaniolo sfida a centrocampo D'Ambrosio. Getty ROMA ...

Roma - le pagelle di CM : Zaniolo si fa rimpiangere. Jesus ex generoso : Il turchetto è giù di corda, ma gli basta cambiare porta e arriva un gol che farà il giro del mondo: sassata di sinistro che spacca pure la telecamera alle spalle di Handanovic. Poi cicca male. , 38'...

Roma-Inter - Totti : “Zaniolo - come si fa a non vedere un fallo così?” : Roma-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti, dirigente della Roma, ha parlato del pareggio contro l’Inter: “E’ stata una partita giocata a viso aperto tra due grandi squadre che hanno creato tantissimo. Pali, rigori non dati e tante alte cose. E’ stata sicuramente eccitante da vedere. Rigore su […] L'articolo Roma-Inter, Totti: “Zaniolo, come si fa a non vedere un ...

Arbitro Rocchi - VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter/ Video - D'Ambrosio graziato e poi la beffa di Keita - IlSussidiario.net : Arbitro Rocchi, VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter: Video. Il difensore nerazzurro D'Ambrosio graziato e poi arriva la beffa con il gol di Keita

Serie A Roma-Inter finisce in parità - le pagelle giallorosse : a Zaniolo il voto più alto : Roma-Inter, posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A, è terminata con il risultato di 2-2. Un match davvero spettacolare, che ha visto gli ospiti di Spalletti andare in vantaggio per due volte. Ma la Roma ha avuto la forza di agguantare i nerazzurri. I gol sono stati segnati da Keita e Icardi per l'Inter, mentre per i giallorossi sono andati a segno Under e Kolarov, quest'ultimo su calcio di rigore. Voti alti per molti giocatori di ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull’azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non è stato assegnato ai giallorossi per atterramento di Zaniolo in area di rigore. Il tocco di D’Ambrosio è netto, ma il Var ha ritenuto l’errore non talmente evidente da mandare Rocchi a riguardare l’azione. Si ricomincia ...

Roma-Inter - la sfida degli ex : Zaniolo e Politano dal 1' : L'ultima volta l'aria era ancora estiva, il mercato aperto, la gente in vacanza. Spalletti si tolse subito il dente del ritorno a casa, 26 agosto,, soffrì un tempo, pareggiò al 68', fece il colpaccio ...

Roma - Zaniolo è l'erede del Ninja. Ma l'ex Inter sogna Kakà : 87 giorni La scienza di chi fa mercato, d'altronde, ha bisogno di prove, ma nessuno si aspettava che in 87 giorni Zaniolo cambiasse la sua vita. Il 9 giugno, infatti, ha giocato la finale Primavera ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Roma-Real Madrid - le pagelle : Nzonzi è un fantasma. Zaniolo - tanta qualità : ROMA Come tira un alito di vento, la Roma prende il raffreddore e poi la bronchite. Il gol di Bale è il confine tra la speranza e il mezzo disastro. Zaniolo fa una bella figura, gli altri sono vivi a ...

Roma-Real - Di Francesco : “Siamo fragili emotivamente. Zaniolo migliore in campo” : A margine della gara dell’Olimpico tra Roma e Real Madrid, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Mi era piaciuta l’intraprendenza del primo tempo, li abbiamo attaccati molto alti. Ma non possiamo ricadere nei soliti errori e nella fragilità emotiva. Ogni volta che prendiamo gol smettiamo di giocare. Ne abbiamo parlato tantissimo, ma facciamo sempre gli stessi ...