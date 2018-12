Roma | ' Mio figlio soffoca' | neonato salvato dai militari davanti all' ambasciata Usa

Nessun premio per Romano Fenati - il pilota non ci sta : “mi sembra tutto assurdo - io il tormentone del momento” : Romano Fenati replica alla decisione dell’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto: il pilota non sarà premiato con il riconoscimento previsto a causa di una protesta della tifoseria della Samb Romano Fenati non sarà premiato come previsto il 5 dicembre all’Auditorium del Comune di San Benedetto del Tronto. Al pilota ascolano, che dopo la pinzata al freno di Stefano Manzi è stato escluso dal mondiale di Moto2 e ...

Romano Fenati - i tifosi protestano : annullato il premio previsto per il pilota ascolano : I tifosi della Samb contro Romano Fenati, il Coni provinciale di Ascoli non premierà il pilota con il riconoscimento previsto per il secondo posto nel mondiale di Moto3 del 2017 Romano Fenati, dopo il clamore suscitato dalla sua pinzata al freno del rivale Stefano Manzi è stato escluso dal mondiale di Moto3 e squalificato fino all’anno prossimo, non riceverà il premio che era stato previsto per lui dal Coni provinciale di Ascoli. Il ...

Carl Brave 'Il mio disco è nato all alba - guardando Roma dal tetto del Pantheon' : Seduto nell'occhio proprio al centro del tetto del Pantheon, il trasteverino Carl Brave scruta dall'alto Roma e i Romani cercando di capirli un po' di più, o forse ha scelto quel posto solo per fare l'...

Carl Brave Il mio disco è nato all alba - guardando Roma dal tetto del Pantheon : Seduto nell'occhio proprio al centro del tetto del Pantheon, il trasteverino Carl Brave scruta dall'alto Roma e i Romani cercando di capirli un po' di più, o forse ha scelto quel posto solo per fare l'...

Inter - Keita : 'Con la Roma sarà il mio piccolo derby. Siamo forti e compatti' : La maglia dell'Inter non la possono mettere tutti: è pesante, con tanta storia, giocare a San Siro non è semplice, qui hanno giocato i migliori al mondo e per questo bisogna essere fieri di vestire ...

Paolo Ruffini - ritrovato a Roma il camion rubato : Sono stati gli agenti di polizia a individuarlo in zona Torpignattara. Il mezzo usato dal comico per lo spettacolo teatrale...

Champions League – Totti nella Hall of Fame della Roma : “io Romano - Romanista e capitano - i tifosi il mio premio” [GALLERY e VIDEO] : Prima del big match di Champions League fra Roma e Real Madrid, Francesco Totti è stato introdotto nella Hall of Fame della società giallorossa Serata di forti emozioni all’Olimpico. Notte di grande calcio a Roma, con il Real Madrid di scena nella Capitale per il 5° turno di Champions League, ma prima dell’inizio del big match, gli applausi di tutto lo stadio se li è presi Francesco Totti. L’indimenticabile capitano della ...

Champions League – Totti nella Hall of Fame della Roma : “io Romano - Romanista e capitano - i tifosi il mio premio” [VIDEO] : Prima del big match di Champions League fra Roma e Real Madrid, Francesco Totti è stato introdotto nella Hall of Fame della società giallorossa Serata di forti emozioni all’Olimpico. Notte di grande calcio a Roma, con il Real Madrid di scena nella Capitale per il 5° turno di Champions League, ma prima dell’inizio del big match, gli applausi di tutto lo stadio se li è presi Francesco Totti. L’indimenticabile capitano della ...

Roma Femminile - Bernauer : 'Felice di essere qui. Zidane il mio calciatore preferito' : Ho voglia di girare il mondo, di scoprire nuovi posti'. Se potessi scegliere, dove andresti subito? 'Facile, mi piacerebbe andare alle Hawaii'. Che consiglio ti daresti rivedendoti a 20 anni? 'Mi ...

Roma - Kluivert : "Papà il mio idolo - ma mi ispiro a CR7. E il Real deve temerci..." : tornato dalla nazionale olandese Under 21 con un look biondo platino che ha strappato a Di Francesco più di qualche sorriso, ma è tornato soprattutto con tanto entusiasmo vista la fascia di capitano ...

Premio FiuggiStoria 2018 : i finalisti della IX edizione. La premiazione a Roma - il 4 dicembre : Roma – Il Comitato dei Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitisi in Via Vittoria a Roma con il Presidente Pino Pelloni e la

Almere City - Soleri : 'Totti il mio idolo da bambino' . Seck : 'Il derby di Roma è unico' : Le due interviste: Soleri 'Certo, allenarsi tra Spezia e Roma con dei campioni del mondo come Gilardino e De Rossi è un privilegio. Ma la vera palestra è la partita: non c'è nient'altro che possa ...

Premio Fabrizio De Andrè a Roma : Tutto pronto per la XVI edizione del Premio Fabrizio De Andrè a Roma. Ultimo atto per le finali di categoria Musica, Poesia e Pittura.

Quella Bestia di mio Padre. Niente è come sembra nel nuovo Romanzo di Nunzia Alemanno : Dopo la trilogia low fantasy Il Dominio dei Mondi, la scrittrice copertinese si rivela con un nuovo genere tra il paranormal thriller e l'urban fantasy.