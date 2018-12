Roma-Inter | tante polemiche nel post partita | sarebbero due i rigori non dati

A Roma la prima Carta Internazionale su clima e salute : Una Carta Internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e clima è l’obiettivo dei lavori che si svolgeranno a Roma, all’Istituto Superiore di Sanità, dal 3 al 5 dicembre, articolati in 22 sessioni, tra cui tre plenarie, alle quali prenderanno parte oltre 500 ricercatori provenienti da più di 30 Paesi, nel corso del primo Simposio Internazionale Health and climate Change. Dal Simposio nascerà dunque un documento basato sulle ...

Il Var - Totti - Spalletti : i veleni infiniti di Roma-Inter : ROMA - In prima linea, come un tempo. Ieri col dieci sulle spalle in campo e oggi in giacca e cravatta in tribuna e alla tv. Dove comunque il nostro, come si dice, acchiappa, tira, coinvolge, fa ...

Caos Var in Roma-Inter : «Inspiegabile la mancata review su D’Ambrosio-Zaniolo» : Un problema di protocollo «Ha perso la Var, non ha vinto nessuno». Scrive così La Gazzetta dello Sport in apertura del suo pezzo su Roma-Inter. Vero, verissimo. Il match dell’Olimpico è stato letteralmente funestato da decisioni arbitrali discutibili, soprattutto nell’era del supporto tecnologico agli arbitri. Per un motivo semplice: il Var c’è ma non viene utilizzato a dovere. Anzi, non viene utilizzato per niente. Succede ...

Roma-Inter - Mancini sul rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Roma cuore e rabbia Inter rimontata due volte Il pari è uno show inutile : Roma Rischiava di essere un'altra notte amara in casa Roma dopo quella di Champions. Certo, alla truppa di Di Francesco serviva una vittoria per rimettere la testa nel gruppo di vertice, ora che ...

Roma-Inter - pari con polemica : "L'episodio del rigore su Zaniolo? C'è poco da vedere penso, le chiacchiere stanno a zero - dice l'ex capitano giallorosso ai microfoni di Sky Sport - hanno visto tutti ciò che è successo . Come ...

Grande cuore Roma ma con l’Inter è solo 2-2 : Partita scoppiettante quella dell’Olimpico, dove l’Inter di Luciano Spalletti va in vantaggio per due volte grazie alle reti dell’ex laziale Keita al 37’ e di Icardi su calcio d’angolo al 66’, ma che viene poi rimontata in entrambi i casi da una Roma gagliarda e vogliosa, che segna prima con la bomba di Under da fuori area al 51’ e poi su calcio di rigore al 60’ con Kolarov, dopo il fallo di mano di Brozovic visto con il VAR. Lo stesso VAR però ...

Roma-Inter 2-2 : Spalletti espulso nel recupero per proteste : Non serve alla Roma e neanche all’Inter il pareggio dell’Olimpico. Romanisti e nerazzurri si neutralizzano nel posticipo della 14a giornata

Roma-Inter - Spalletti : “Il pari fa capire una cosa a entrambe le squadre” : Roma-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro la Roma: “Nella riunione riguardo il Var si è parlato dell’essere più precisi nelle decisioni, secondo me va perfezionato con il tempo effettivo. Ormai tutti si aspettano il timbro della certezza. Per me Rocchi […] L'articolo Roma-Inter, Spalletti: “Il pari fa capire una ...

Roma-Inter - le pagelle : Florenzi e Zaniolo bene - male Juan Jesus. Kolarov leader : La Roma pareggia 2 a 2 contro l'Inter nel posticipo della 14giornata di Serie A. La partita dell'Olimpico è bella e la sblocca Keita Balde Diao su assist di Danilo D'Ambrosio. Ad inizio ripresa Cengiz ...