Roma-Inter 2-2 | Spalletti espulso nel recupero per proteste

Totti attacca il Var dopo Roma-Inter : 'E' una vergogna - ma che hanno visto?' : ... "L'episodio del rigore su Zaniolo? C'è poco da vedere penso, le chiacchiere stanno a zero " ha esordito l'ex capitano giallorosso a Sky Sport - hanno visto tutti ciò che è successo. Come fanno ...

Roma-Inter - Spalletti : “Il pari fa capire una cosa a entrambe le squadre” : Roma-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro la Roma: “Nella riunione riguardo il Var si è parlato dell’essere più precisi nelle decisioni, secondo me va perfezionato con il tempo effettivo. Ormai tutti si aspettano il timbro della certezza. Per me Rocchi […] L'articolo Roma-Inter, Spalletti: “Il pari fa capire una ...

Roma-Inter - le pagelle : Florenzi e Zaniolo bene - male Juan Jesus. Kolarov leader : La Roma pareggia 2 a 2 contro l'Inter nel posticipo della 14giornata di Serie A. La partita dell'Olimpico è bella e la sblocca Keita Balde Diao su assist di Danilo D'Ambrosio. Ad inizio ripresa Cengiz ...

Roma-Inter 2-2 - Partita pazza all'Olimpico : Kolarov acciuffa il pari. Manca un rigore : La Roma pareggia 2 a 2 contro l'Inter nel match del 2 dicembre. La Partita dell'Olimpico è equilibrata e piacevole. Prima dell'intervallo Keita Balde la sblocca. Nella ripresa Cengiz Under , con una ...

Inter-Roma - Spalletti mette le cose in chiaro : si parla di Totti ed il tecnico risponde così : Pareggio nel posticipo della domenica della 14^ giornata del campionato di Serie A, 2-2 tra Roma ed Inter, al termine della partita il tecnico Spalletti ha parlato anche di Totti ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha messo le cose in chiaro: “Nella riunione riguardo il VAR si è parlato dell’essere più precisi nelle decisioni, secondo me va perfezionato con il tempo effettivo. Ormai tutti si aspettano il timbro della ...

Roma-Inter - le precisazioni di Spalletti sugli screzi con Totti : “ci sono due cose da chiarire” : Roma-Inter, Luciano Spalletti ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con Francesco Totti, non certo idilliaco per usare un eufemismo Nel post partita di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Parlando ai microfoni di Skysport, il tecnico nerazzurro è tornato sulla querelle con Francesco Totti, facendo alcune precisazioni in merito a quanto accaduto ai tempi della ...

Roma-Inter - Totti furioso : “Var vergognoso - che partita guardava Fabbri?” : Si è conclusa la partita tra Roma ed Inter, 2-2 il risultato finale, i giallorossi recriminano per un rigore non concesso a Zaniolo. furioso Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita giocata a viso aperto tra due grandi squadre che hanno creato tantissimo. Pali, rigori non dati e tante alte cose. E’ stata sicuramente eccitante da vedere. Rigore su Zaniolo? Io sono venuto solo per quello (ride, ndr). C’è poco da ...

Diretta/ Roma-Inter - risultato finale 2-2 - streaming video e tv : pari spettacolare all'Olimpico! - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Spettacolo ed emozioni all'Olimpico - Roma e Inter pareggiano 2-2 : Gran partita all'Olimpico tra Roma e Inter che pareggiano 2-2. Nerazzurri due volte in vantaggio con Keita e Icardi e due volte raggiunti dalla Roma con Under e Kolarov su rigore. Sulla gara...

Roma-Inter : classe Zaniolo - sprint Keita. Perisic : dove sei finito? : All'Olimpico Roma-Inter finisce senza vincitori né vinti: il 2-2 accontenta tutti o non accontenta nessuno? Questi i top e i flop delle due squadre. Zaniolo sfida a centrocampo D'Ambrosio. Getty ROMA ...

Roma-Inter - Totti : “Zaniolo - come si fa a non vedere un fallo così?” : Roma-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti, dirigente della Roma, ha parlato del pareggio contro l’Inter: “E’ stata una partita giocata a viso aperto tra due grandi squadre che hanno creato tantissimo. Pali, rigori non dati e tante alte cose. E’ stata sicuramente eccitante da vedere. Rigore su […] L'articolo Roma-Inter, Totti: “Zaniolo, come si fa a non vedere un ...

Serie A - Roma-Inter 2-2 : gol di Keita - Under - Icardi e Kolarov - rigore - : Gol, emozioni e recriminazione. All'Olimpico è un pareggio dal sapore dolceamaro per Roma e Inter: Di Francesco può essere orgoglioso della prova dei suoi viste le tante assenze: bene Zaniolo e Schick,...

Serie A - gol e polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Serie A : Roma-Inter 2-2 : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Roma-Inter finisce 2-2 in uno dei posticipi della 14/a giornata del campionato di Serie A. Inter in gol con Keita , 37' pt, e Icardi , 21' st, . Giallorossi a segno con Under , 6'...