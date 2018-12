I cinema in guerra contro Netflix : "Roma" di Cuarón esce in sala e scoppia la polemica : Dopo il film su Cucchi il colosso dello streming manda in sala il capolavoro del regista messicano che ha trionfato a Venezia. Il mondo degli esercenti si spacca. «Difendiamo la qualità». «No è l'inizio della fine» "Roma", Cuarón e il Messico diviso in un piano sequenza " Il caso Cucchi visto da vicino "

Roma di Alfonso Cuaron - La recensione : Arriva in sala per soli tre giorni prima di sbarcare su Netflix, il film di Alfonso Cuaron vncitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Al netto delle infinite discussioni sulla guerra tra sale e piattaforme di streaming, ci sentiamo di consigliare la visione di ROMA sul grande schermo, ideale per godere della straordinaria grandiosità visiva del film più personale del cineasta.

Roma - Alfonso Cuaron incontra il pubblico a Pietrasanta il 5 dicembre : Per l'evento di Mercoledì 5 dicembre è previsto un biglietto unico di 7,50' e sarà attivata una prevendita a partire da Lunedì 3 dicembre in orario di spettacoli , Lunedì 3 e Martedì 4 dalle 21:00 ...

«Roma» di Cuarón in anteprima al Vanity Fair Stories : Il film «Roma» del regista Alfonso Cuarón sarà presentato in anteprima al nostro Festival sabato 24 novembre alle 22 LEGGI ANCHEQui il programma completo del nostro Festival «Cose della vita». Alfonso Cuarón spiega così, con questa frase e un sorriso gentile, perché ci ha messo dodici anni a realizzare il film Roma, Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e già titolo caldissimo per la prossima stagione dei premi. E Roma parla ...

Lo scorso settembre, Guillermo Del Toro ha assegnato il Leone d'oro per il miglior Film a Roma di Alfonso Cuarón, il ...