Roma | arresti e sequestro ingente quantità marijuna dopo controlli

Roma - controlli al Colosseo e ai Fori Imperiali : 5 arresti : Roma, 30 nov., askanews, - Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell'8° Reggimento 'Lazio', nell'area del complesso monumentale del Colosseo e ...

Roma : sorpresi a dare alle fiamme rifiuti speciali - 2 arresti : Roma – Hanno dato alle fiamme diversi cumuli di rifiuti speciali all’interno di un campo sterrato di via di Torre Spaccata. In manette, scoperti dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, sono finiti una coppia di cittadini romeni, senza fissa dimora, lui di 40 anni e lei di 61. Ieri pomeriggio, transitando in via del Fosso di Santa Maura, i Carabinieri hanno notato una fitta colonna di fumo e sono intervenuti. Arrivati sul ...

Roma : controlli antidroga a San Basilio - tre arresti : Roma – Al termine di una mirata attivita’ antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato in flagranza di reato 3 Romani di 28, 31 e 45 anni con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo diverse ore di appostamento, nei pressi di via Corinaldo, nel quartiere San Basilio, monitorando l’attivita’ di una piazza di spaccio, i Carabinieri sono riusciti ad individuare un ...

Migranti - dieci arresti tra Lombardia ed Emilia Romagna : ‘Traffico di esseri umani’ : I suoi membri facevano entrare illegalmente Migranti in Italia e li aiutavano a passare in Francia. E’ stata smantellata dopo una lunga indagine iniziata dalla Procura di Lodi un’organizzazione criminale che si dedicava al trasporto di Migranti irregolari provenienti in particolare dal Nord Africa e dall’Asia Centrale, in ingresso e in uscita dall’Italia verso altri Paesi dell’Unione. Cento militari della Guardia di finanza di Lodi, dall’alba, ...

Roma : controlli a Tor Pignattara - 4 arresti e 8 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un servizio di controllo nel quartiere TorPignattara, per la prevenzione e la repressione di episodi di illegalita’ diffusa. In poche ore, 4 persone sono finite in manette e altre 8 sono state denunciate a piede libero. Sequestrate anche diverse decine di dosi di droga. I Carabinieri della Stazione Roma TorPignattara hanno arrestato un 28enne romeno per furto di furto ...

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Silvia Romano - altri arresti in Kenya. La polizia : “Ci sono informazioni utili - ottimisti” : Salgono a venti i fermati nelle indagini sul sequestro della 23enne volontaria italiana. La polizia locale infatti ha fermato altre sei persone tra cui tre somali che avrebbero fornito informazioni ritenute di grande valore a sostegno dell’operazione in corso per rintracciare e salvare Silvia Romano.Continua a leggere

Roma : terrorizzavano commercianti con minacce di morte - 2 arresti : Roma – A seguito di una complessa attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due Romani di 33 e 34 anni, nullafacenti e con precedenti penali, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, per i reati di estorsione e rapina aggravata in concorso, commessi nel quartiere di Torre Angela dall’inizio ...

Roma - cercano di vendere casa non di loro proprietà vicino Piazza di Spagna : due arresti : In fatto di truffe se ne sentono e se ne leggono quotidianamente di tutti i colori; quella però tentata ieri nella capitale da una coppia si è sicuramente distinta per audacia ed ingegno. La coppia infatti avrebbe cercato dopo una 'normale' trattativa di vendere ad ignari acquirenti un prestigioso appartamento ubicato in Via delle Carrozze, vicino Piazza di Spagna, a completa insaputa dei reali proprietari dell'immobile. A tradire i truffatori ...