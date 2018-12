Roma | 4 persone in manette dopo controlli a Termini | 20 denunce

Roma - “opere d’arte false spacciate per vere” : Vittorio Sgarbi indagato con altre 22 persone. In due ai domiciliari : Le opere d’arte erano false, ma venivano spacciate come autentiche. È questo il sospetto della procura di Roma che indaga su 23 persone, tra le quali c’è il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis. Il gip del tribunale della Capitale ha disposto 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 2 divieti temporanei di esercizio dall’attività ...

Roma : fingevano selfie per rubare cellulari - 3 persone arrestate : Roma – Individuavano la loro vittima, l’avvicinavano e, con la scusa di scattarsi un selfie, l’abbracciavano per mettersi in posa e durante lo scatto uno dei tre gli sfilava lo smartphone dalla tasca del giaccone. Questo e’ quanto hanno scoperto, la scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. A finire in manette, con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono stati due cittadini tunisini, di ...

Violenza sulle donne - attese oltre 10mila persone al corteo di Roma. E Spadafora lancia la campagna #lapartitaditutti : Urlano “la mia libertà non si vende” o “libere di vivere” e sono pronte a marciare per dire, ancora una volta, ‘basta’ alla Violenza sulle donne. Sono le migliaia di persone che stanno prendendo parte allo ‘stato di agitazione permanente’ organizzato dal gruppo femminista Non una di meno che da Piazza della Repubblica, a Roma, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Previsti almeno 10mila ...

Kenya - arrestate altre tre persone per il rapimento di Silvia Romano : Per il rapimento di Silvia Costanza Romano, 23 anni, la volontaria milanese rapita in Kenya, sono scattate le manette per altre tre persone. Si sospetta che abbiano legami con i rapitori. L'annuncio è stato dato dal capo della polizia Joseph K. Boinnet, che si dimostra ottimista sull'esito della triste vicenda. L'Italia si è dichiarata pronta a trattare per riavere indietro la sua cittadina dall'altruismo eccezionale. altre tre persone coinvolte ...

Kenya - rapimento di Silvia Romano : “Arrestate 14 persone - sono ritenute complici”. Il testimone : “Cercavano lei” : Cercavano proprio Silvia Romano i membri del commando che mercoledì ha rapito la volontaria italiana di 23 anni a Chakama, villaggio sperduto del Kenya. “Cercavano proprio lei. Mi hanno chiesto ‘dov’è la mgeni’, la straniera”, racconta il 18enne Ronald Kazungu che ha assistito al rapimento. L’ipotesi è che ad agire siano stati criminali comuni e 14 persone sono già state arrestate, secondo quanto riporta ...

A Roma il Festival della Cultura Paralimpica - FS e CIP insieme per persone a ridotta mobilità : Quattro giorni dedicati al tema "sport e disabilità" con dibattiti, mostre, film, libri, storytelling, spettacoli. Il Festival della Cultura Paralimpica è promosso dal Comitato Italiano Paralimpico - ...

Roma : derbuvano stessi anziani fingendosi Carabinieri - 4 persone arrestate : Roma – Hanno rubato fino a tre e quattro volte gli stessi anziani nelle loro case, portando via dai 500 ai mille euro, e in alcuni casi fino a 10.000 e 70.000 euro, mettendo a segno fino a 100 colpi. Per questo i Carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in ...

Alluvioni del Tevere a Roma : a rischio 250mila persone : Nel corso degli Stati generali del Tevere, in cui è stato presentato il primo rapporto sullo stato del bacino del fiume, è emerso che il rischio di Alluvioni del Tevere a Roma riguarda un territorio urbano di 1.135 ettari dove vivono e lavorano circa 250 mila persone: la più elevata esposizione d’Europa. Roma “ha zone in grande difficoltà anche solo per un acquazzone” anche a causa di “un sistema fognario in parte non in ...

Migranti - sgomberato il presidio Baobab a Roma : via 200 persone : Le autorità hanno disposto lo sgombero della struttura di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli, già evacuata altre volte in passato, erano ...