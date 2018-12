Rizzoli ' errore umano | Var migliorabile'

Episodio Zaniolo - Rizzoli : “È stato un errore - c’è poco da dire” : “C’è poco da dire, è stato un errore. La cosa da sottolineare è che non va aggredito un protocollo, tante volte ci sono errori umani, sicuramente si lavorerà per migliorare“. A margine del Gran Galà del Calcio Aic, il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli, si è espresso così sull’Episodio che ha creato tante polemiche in Roma–Inter. Sulla decisione dell’arbitro Rocchi e del Var Fabbri, ha ...