Rigore Zaniolo in Roma-Inter | Nicchi | ' Rocchi e Fabbri hanno ammesso l' errore'

VAR ROMA-INTER - NICCHI : "Rigore Zaniolo ERRORE INCONCEPIBILE"/ Video - Casarin : 'Protocollo ridicolo' - IlSussidiario.net : Var ROMA-INTER, NICCHI , Aia, : 'rigore non dato su ZANIOLO? ERRORE inconcepibile". Il Capo degli Arbitri contro Rocchi e Fabbri, 'prenderemo provvedimenti'

Roma-Inter - Nicchi interviene sul Rigore su Zaniolo : “errore inconcepibile” : Aia, Marcello Nicchi ha definito inconcepibile l’errore commesso ieri da Fabbri e Rocchi durante la gara tra Roma ed Inter “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“. E’ la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos, sull’episodio accaduto in Roma-Inter in merito al fallo da rigore ...

Italia - Mancini : 'Balotelli? Ci spero - ma il tempo passa. Rigore su Zaniolo? Giusto utilizzare il Var' : Sta giocando bene, dobbiamo solo aspettare che quello che fa nella Lazio lo faccia anche nella Nazionale", prosegue il Ct ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1 . Che parla poi così dell'...

Roma-Inter - Mancini sul Rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Arbitro Rocchi - VAR Rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter/ Video - D'Ambrosio graziato e poi la beffa di Keita - IlSussidiario.net : Arbitro Rocchi, VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter: Video. Il difensore nerazzurro D'Ambrosio graziato e poi arriva la beffa con il gol di Keita

Roma-Inter : Rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...