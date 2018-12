Riforma legittima difesa | ora crescono i dubbi nel Movimento 5 Stelle | No alla

Legittima difesa - la Riforma si basa più sulla paura che sui dati reali : “Cercasi psicoterapeuta per il sistema giustizia“. È questa l’inserzione che potrebbe diventare necessaria estremizzando le possibili conseguenze della norma approvata in Senato lo scorso 24 ottobre, quella che incide sulla Legittima difesa. Riavvolgiamo il nastro. Il recente caso del gommista aretino che, dopo aver subito 38 furti, ha ucciso un ladro entrato nella sua ditta, riaccende il dibattito politico sulla legge in ...

Legittima difesa - Faraone (Pd) : “Questa Riforma è una porcheria - non è nel nostro Dna” : Davide Faraone, senatore del Pd, commenta l'approvazione della riforma sulla Legittima difesa, e spiega come mai il suo partito abbia votato contro il provvedimento ma sia stato attaccato da LeU: "Dire che siamo stati morbidi con un provvedimento che giudichiamo una porcheria è un'accusa assolutamente strumentale, fatta da chi, in questo caso a sinistra, pensa di guadagnare consenso parlando male degli altri".Continua a leggere

Legittima difesa : primo sì del Senato alla Riforma targata Lega : primo sì dell'Aula del Senato alla riforma della Legittima difesa targata Lega. Queste le principali novità del testo che passa ora all'esame della Camera. difesa SEMPRE Legittima: L'articolo 1 del ...

Via libera alla Riforma della Legittima difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

"Basta dare risarcimenti a ladri". Salvini Riforma la legittima difesa : Basta coi risaricimenti al ladro che viene ferito o ucciso durante una rapina. Lo prevede la proposta di legge sulla legittima difesa che ha presentato la Lega e che il 23 ottobre inizierà il suo iter in Parlamento."Un ladro ti entra in casa, in azienda o in negozio e tu ti difendi? Sarà tuo diritto farlo, senza finire sotto processo per anni e pagando di tasca tua", ha scritto Matteo Salvini sui suoi profili social, "Lo Stato coprirà le ...