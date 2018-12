ilnotiziangolo

: Domani 4 dicembre, è il #Riccanza day! Scopri la programmazione speciale ?? per l'inizio della nuova e terza stagion… - mtvitalia : Domani 4 dicembre, è il #Riccanza day! Scopri la programmazione speciale ?? per l'inizio della nuova e terza stagion… - morganbarraco : #Riccanza 3 su MTV dal 4 dicembre: cast e anticipazioni della nuova stagione - Romano19871 : RT @mtvitalia: La #Riccanza ha conquistato Milano con una pensilina d'oro zecchino ??? -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Dopo il successo delle prime stagioni, torna l’esuberante docu-fiction che racconta lo stile di vita dei ragazzi più ricchi d’Italia. Il primo attesissimo appuntamento con #3 andrà in onda su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) martedì 4alle 22.50 e sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv .3,PRIMA PUNTATAQuesta settimana Farid decide di organizzare una festa per conoscere alcuni dei suoi social-amici. Invita tutti in una villa in stile Miami poco fuori Milano, e non lascia niente al caso. Ci sono anche Giorgia e Alessia , le due bionde sorelle di Busto Arsizio, Angelo e Antonio , i cugini siciliani, l’immancabile Juan ed Elvezia , che arriva in maniera davvero spettacolare. La festa ora può cominciare e, tra un bagno in piscina e l’altro, i partecipanti possono iniziare a “sbocciare” e ballare sulla musica del dj ...