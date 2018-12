Repower per un turismo sempre più sostenibile | tra esperienza e le nuove esperienze

meteoweb.eu

: RT @userbotai: ?? Abbiamo vinto il #PremioMarzotto + #Repower 2018! ?? Grazie a @HMbyrepower per aver creduto in #Userbot e aver scelto la no… - Zanni59 : RT @userbotai: ?? Abbiamo vinto il #PremioMarzotto + #Repower 2018! ?? Grazie a @HMbyrepower per aver creduto in #Userbot e aver scelto la no… - MichiPor : RT @HMbyrepower: #Autoelettriche: @omniauto testa le 6 più popolari del momento per misurarne autonomia ed efficienza. E per ricaricarle sc… - HMbyrepower : #Autoelettriche: @omniauto testa le 6 più popolari del momento per misurarne autonomia ed efficienza. E per ricaric… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)ha partecipato al convegno “. Sosteniamo il” che ha avuto luogo sabato 1 dicembre presso l’Hostellerie du Cheval Blanc ad Aosta. All’incontro, insieme a Flavio Ceriotti, Sales Net National Manager di, hanno partecipato Lorenzo Pucci, Assessore aldel Comune di Chamois; Mario Stefano Celi, presidente di VIVAL VdA, associazione viticoltori Valle d’Aosta; Roberto Gaudio presidente del Cervim, Centro ricerche, studi e valorizzazione per la viticultura valdostana; Luca Ghiorzi, rappresentante del Comitato tecnicodi Confcommercio VdA e Alberto Santoni amministratore Santoni.Tema centrale dell’incontro l’approfondimento dell’turistica in un contesto in cui si fapiù forte la ricerca diautentiche e locali per entrare in contatto e conoscere la cultura e la comunità dei luoghi visitati.Ne è ...