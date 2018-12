Renzi | un partito con Berlusconi? Falso

Renzi : “Certa gente non sta bene : non farò partito con Berlusconi” : Matteo Renzi smentisce un accordo per un nuovo partito con Silvio Berlusconi. “Avendomi visto su Canale 5 alcuni giornali hanno

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - l'ultimo disastro : nuovo partito con Forza Italia - scoppia il caos : l'ultimo capolavoro , o disastro, targato Matteo Renzi e Maria Elena Boschi . Il senatore di Forza Italia Paolo Romani ha confermato i contatti con l'ex premier, che gli avrebbe parlato dell'...

Il 'partito di Renzi' sta prendendo forma : Un ragionamento simile a quello che fanno i diretti avversari di Marco Minniti, candidato sostenuto da gran parte del mondo renziano, dentro il partito. Nicola Zingaretti ha detto più volte di voler ...

Il 'partito di Renzi' sta prendendo forma : Allargare il fronte anti-sovranista partendo dal Partito Democratico e aggregando forze sociali e politiche deluse dal centro destra: a questo starebbero lavorando senatori vicini a Matteo Renzi. Stando a quanto viene riferito da fonti parlamentari del Senato, al momento non si può nemmeno parlare di una vera e propria operazione politica ma di una ipotesi di lavoro. Fonti a lui vicine spiegano che Renzi non ha alcuna intenzione di ...

[L'esclusiva] Renzi - il nuovo partito e i sogni di gloria come D'Alema : Se Matteo Renzi fondasse un nuovo partito raccoglierebbe il 12% alle elezioni. In particolare sarebbe votato dal 47% degli elettori del Pd, secondo un sondaggio Emg Acqua per Agorà. Ma Bobo commenta ...

Paolo Romani incontra Renzi Verso il Partito della Nazione : Paolo Romani, già ministro e senatore, è uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi incontra Matteo Renzi per parlare di un nuovo progetto politico. Pronto il Partito della Nazione? Segui su affaritaliani.it

Renzi prepara il suo partito. E fa scouting tra Forza Italia : Torna a girare la voce che l'ex premier stia progettando di dar vita a un nuovo partito, il suo, e non a un partito nuovo, il Pd,

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il nuovo partito : clamoroso - chi arriva da Forza Italia : Al Senato rimbalzano diverse indiscrezioni su Matteo Renzi e il suo nuovo partito con Maria Elena Boschi e pezzi di Forza Italia. Si vocifera, scrive in un retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere ...

Renzi vuole fondare un nuovo partito? : Gli indizi non mancano. Sul Corriere della Sera Maria Teresa Meli racconta l'inquietudine dei Renziani del Pd. Il nuovo...

Pd - Cirinnà : “Il partito si salva solo se segna discontinuità col Renzismo. Vertici Renziani facciano un passo indietro” : “Pd? Penso che si salvi soltanto se segna una profonda discontinuità con tutto ciò che è stato fatto negli ultimi anni e che ci ha portato a perdere quattro elezioni di seguito, oltre che un referendum per il quale ho votato Sì e che avrebbe salvato l’Italia anche dallo schifo che stiamo vivendo in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dalla senatrice ...

Zingaretti segretario del Pd? Renzi lascia e si fa il suo partito : Primarie del partito Democratico confermate per domenica 3 marzo con Matteo Richetti che si fa da parte ufficialmente e appoggia la candidatura a segretario di Maurizio Martina. Dietro le quinte, Matteo Renzi e i suoi fedelissimi... Segui su affaritaliani.it

Pd - la spietata analisi di Cacciari : “Europee? Il disastro è inevitabile. Dopo Renzi se ne andrà dal partito” : “Si andrà oltre il Pd Dopo le elezioni Europee? Sarà inevitabile, penso. Perché, andando così alle Europee, evitare il disastro sarà difficile. Quindi, a quel punto ci sarà inevitabilmente quello sciogliete le righe che sarebbe stato utile fare 5-6 anni fa“. Lo ha detto Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, ha fatto riguardo al futuro del Partito democratico, a margine della presentazione del libro di Achille Occhetto ...

Il primo circolo italiano del nuovo partito di Renzi : Ieri abbiamo votato al circolo del Pd per il segretario regionale. 120 voti per Lilli Gruber che però non era candidata per cui ci hanno chiuso il circolo! Adesso siamo il primo circolo italiano del nuovo partito di Matteo Renzi.

Pd - la promessa di Renzi : “Non farò mai una corrente dentro il partito. Se la faccio - restituisco la tessera” : “Nel fine settimana c’è stata l’Assemblea del Pd con la partenza del Congresso e il commento è stato sulla mia assenza: non è che siete un po’ ossessionati?”. Ha chiesto, ironicamente, il senatore dem Matteo Renzi durante una diretta Facebook. Che poi ha promesso: “Non farò mai una corrente nel partito. Prima di farla, restituisco la tessera”. L'articolo Pd, la promessa di Renzi: “Non farò mai una ...