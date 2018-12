Renzi si muove per le alleanze alle Europee | mercoledì a Bruxelles vede il socialista

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) In vista delle2019,è diventato crocevia di incontri per lepolitiche che disegneranno il voto di maggio. Per i leader di governo (oggi è qui Matteo Salvini) e anche di opposizione. Mercoledì nella capitale belga arriva Matteo, anche lui più che attivo per comporre il puzzle europeo anti-sovranista per le elezioni dell'anno prossimo. In agenda, un incontro con gli eurodeputati del Pd ma anche - apprende Huffpost - con i commissari Frans Timmermans,, e Marghrete Vestager, liberale. Anchecerca una 'casa europea' come il M5s che non ce l'ha? Presto per trarre conclusioni, anche se di recente il senatore del Pd ha lasciato circolare liberamente notizie che lovano in rotta col Pd e leader di una nuova forza politica. Intanto è un fatto che non veda l'Alto rappresentante per la politica estera europea, ...