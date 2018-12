Renzi | perché Di Maio prestanome padre?

Matteo Renzi : "Di Maio spieghi perché ha fatto da prestanome al padre. A me mancò la solidarietà del Pd" : Per Matteo Renzi la vicenda del padre di Luigi Di Maio dovrebbe essere tenuta fuori dalla scena politica, ma ci sono due ragioni per cui se ne parla: "Perché i Cinque Stelle hanno creato un clima infame, con aggressioni personali. E oggi la famiglia Di Maio è vittima di questo sistema. Perché Luigi Di Maio deve spiegare per quale ragione ha accettato di fare il prestanome al padre. E questo è ciò che ...

Perché la storia di Renzi suggerisce a Salvini di votare il prima possibile : La data di scadenza del governo del cambiamento è legata a un dato politico importante che riguarda un particolare cruciale dell’incantesimo che avvolge la leadership di Matteo Salvini: la sua capacità di essere contemporaneamente tanto il leader forte del governo populista quanto il leader forte de

Matteo Renzi - l'insulto a Salvini che fa la storia : 'Perché dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi' : Fermi tutti: 'dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi '. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi . Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini . Ma quelle parole restano. Afferma l'ex premier: ...

Il documentario di Renzi finisce su Discovery. Ecco perché : Roma. “Firenze secondo me”, il documentario di Matteo Renzi su Firenze, andrà in onda su Discovery sulla Nove. “Sono molto felice. Grazie a Lucio Presta e a tutta la sua straordinaria squadra che ha lavorato per mesi sotto il sole di Firenze. E grazie a Discovery che metterà in onda in Italia sulla

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

Matteo Renzi - Senaldi sull'ex segretario Pd : 'Perché sputa sul suo partito : e fa bene' : Non c' è più niente da fare, ma è stato bello rottamare. Matteo Renzi ha disertato l' assemblea del Pd. Il segretario Martina si è dimesso, con lui sono decaduti tutti gli altri dirigenti, tranne il ...

Matteo Renzi - perché l'ex premier non c'era all'Assemblea Pd : il piano sul nuovo partito : A dirla tutta e chiara è l'ex ministro Sandro Gozi: 'Sono cambiati il mondo, l'Europa, l'Italia. Questo partito democratico non basta più e non funziona più. Dobbiamo andare oltre e farlo ora'. Un ...

Perché Travaglio ha perso un'altra causa con Tiziano Renzi : Ci risiamo. A voler impiegare il linguaggio inquisitorio in voga da quelle parti, dovremmo sentenziare che il direttore del Fatto quotidiano è recidivo. A distanza di meno di un mese, il giudice civile di Firenze torna a condannare Marco Travaglio in una causa con Tiziano Renzi. Il primo dovrà corri

Zingaretti - Minniti e Martina. Perché Renzi non dice con chi sta? : Sabato 17 novembre 2018, con lo scioglimento degli organismi dirigenti, inizierà il percorso congressuale del Partito Democratico. Pare che l'unica preoccupazione odierna del Pd sia quella di togliere la sovrapposizione di ruoli segretario del partito-premier. L'ennesima quisquiglia. Ultronea al complesso patchwork che è oggi il Pd.Quando Martina ha rassegnato le dimissioni da segretario ha scritto che era giunta l'ora di una ...

Perché - secondo Renzi - il Pd non basta più : Il Pd "non basta più". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista ad Avvenire. Per l'ex presidente del Consiglio "la forma più efficace di opposizione viene da pezzi di mondo politico e culturale che non stanno nel Pd, che non stanno nei partiti. C'è un fermento della società civile: la marcia di Torino, le iniziative a Roma contro Virginia Raggi e l'amministrazione Cinque ...

Renzi : "Combatterò perché Casalino se ne vada - lo devo a mia nipote affetta da sindrome di down" : "Matteo Renzi si scaglia contro Rocco Casalino, portavoce del premier Conte, dopo la diffusione di un vecchio video in cui il pentastellato si esprimeva in maniera piuttosto offensiva contro anziani e persone affette da sindrome di Down. "Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio", si udirebbe nel video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7.Mia nipote Maria ha la sindrome di Down. Merita il rispetto ...

Perché è stata chiesta l'archiviazione per il padre di Renzi nell’inchiesta Consip : Avviso di conclusione delle indagini per sette indagati, passo che solitamente anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, e richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e altri. Due anni di inchiesta La procura di Roma mette la parola fine all'inchiesta Consip, che ha riservato in questi due anni colpi di scena e tante sorprese, contestando in relazione alla fuga di notizie il reato di favoreggiamento all'ex ministro dello Sport, ...

Travaglio - il Fatto Quotidiano a rischio chiusura : ecco perchè/ Condannato a risarcire il padre di Renzi : Travaglio, il Fatto Quotidiano a rischio chiusura: ecco perchè. Condannato a risarcire il padre di Renzi, il giornale dovrà sborsare 95mila euro "Un altro paio di botte così e..."(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:15:00 GMT)