Renzi | “Lega e 5 Stelle hanno mentito | non faranno nulla di quanto promesso”

fanpage

: “Lui non ci sarà”, da Renzi fino a Fazio e Chef Rubio: la Lega sceglie i ‘nemici’ per lanciare l’evento dell’8 dice… - fattoquotidiano : “Lui non ci sarà”, da Renzi fino a Fazio e Chef Rubio: la Lega sceglie i ‘nemici’ per lanciare l’evento dell’8 dice… - ilfoglio_it : La debolezza di un progetto alternativo a quello populista fa sì che la #Lega sia il partito più indiziato a raccog… - LegaSalvini : Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) "Avevano promesso di eliminare la Fornero, e non lo fanno. Avevano promesso 780€ a testa come reddito di cittadinanza, e non lo fanno. Avevano promesso la Flat Tax per 60 milioni di italiani, e non la fanno. Se sapessero governare come sanno mentire in campagna elettorale avremmo l'economia più forte del mondo", commenta