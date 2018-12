Renzi e il padre gestivano lavoratori in nero Cosa dirà il Pd? | l' attacco

Renzi - perché Di Maio prestanome padre? : ANSA, - ROMA, 3 DIC - "Continuo a pensare che la vicenda che riguarda il padre di Di Maio, lavoro nero, condoni, abusi edilizi, rifiuti, cartelle Equitalia, dovrebbe essere fuori dal dibattito ...

Matteo Renzi : "Di Maio spieghi perché ha fatto da prestanome al padre. A me mancò la solidarietà del Pd" : Per Matteo Renzi la vicenda del padre di Luigi Di Maio dovrebbe essere tenuta fuori dalla scena politica, ma ci sono due ragioni per cui se ne parla: "Perché i Cinque Stelle hanno creato un clima infame, con aggressioni personali. E oggi la famiglia Di Maio è vittima di questo sistema. Perché Luigi Di Maio deve spiegare per quale ragione ha accettato di fare il prestanome al padre. E questo è ciò che ...

LA VERITÀ : 'MATTEO Renzi E IL PADRE GESTIVANO LAVORO NERO'/ M5s attacca - loro : 'quereliamo' - IlSussidiario.net : La VERITÀ: "I RENZI usavano lavoratori in nero"/ M5s, "chiedano scusa a Di Maio". Tiziano querela Belpietro. Ultime notizie

L’accusa a Renzi : gestiva lavoro nero con il padre E loro : quereliamo : Nel mirino la società Speedy Florence della famiglia dell’ex premier per lavori negli anni ‘90. La replica: «Stipendi in contanti ma nulla di irregolare, pagavamo le tasse»

M5S - 'Renzi chieda scusa a Di Maio. Lui e il padre usavano lavoratori in nero' : ROMA - Matteo Renzi deve chiedere scusa a Luigi Di Maio per gli attacchi al padre del vicepremier. Il Movimento Cinque Stelle parte al contrattacco sulle vicende dei lavoratori in nero nelle aziende ...

Crimi : 'La vicenda del padre di Di Maio è sciacallaggio - diverso da Boschi e Renzi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

Di Maio - Boschi e Renzi - come si gestisce la colpa di un padre : Nel nome del padre e del figlio. I rotocalchi sono pieni di vicende giudiziarie che hanno coinvolto i parenti dei politici più in vista. C’era una volta in cui erano i rampolli a finire nel mirino. Evitando di scomodare il celebre Trota con le lauree albanesi e le spese pazze, ricordiamo Cristiano Di Pietro, discendente dell’eroe di Mani Pulite Antonio, che rimase invischiato in una faccenda di consulenze in Campania, e Giuseppe De Mita, figlio ...

Di Maio - Boschi e Renzi - come si gestisce la colpa di un padre : Nel nome del padre e del figlio. I rotocalchi sono pieni di vicende giudiziarie che hanno coinvolto i parenti dei politici più in vista. C’era una volta in cui erano i rampolli a finire nel mirino. Evitando di scomodare il celebre Trota con le lauree albanesi e le spese pazze, ricordiamo Cristiano Di Pietro, discendente dell’eroe di Mani Pulite Antonio, che rimase invischiato in una faccenda di consulenze in Campania, e Giuseppe De Mita, figlio ...

Tiziano Renzi : “io diverso dal padre Di Maio - non accostatemi a certi personaggi” : Tiziano Renzi, scrive sul suo profilo facebook dure parole contro il padre di Luigi Di Maio: “Non ho dipendenti in nero, non dichiaro 88 euro, non sono ex MSI” Tramite un post sul suo profilo social, Tiziano Renzi attacca duramente il padre di Luigi Di Maio. “Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verificati mi ...

Tiziano Renzi : io diverso dal padre Di Maio : Tiziano Renzi, scrive sul suo profilo facebook dure parole contro il padre di Luigi Di Maio Non ho dipendenti in nero, non dichiaro 88 euro, non sono ex MSI. A PROPOSITO DI Tiziano Renzi:Renzi esulta sui social: “Avete buttato fango su mio padre, adesso pagate!!” “Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verificati mi sarei ...

Luigi Di Maio - il padre ridicolizzato pure da Tiziano Renzi : 'Non mi accostate a lui' : Aggiungo che sono agli antipodi dall'esperienza politica missina'. 'Ho preso l'impegno di vendere l'azienda - ha aggiunto Tiziano Renzi - e lasciare le mie attività: siamo in fase di verifica dell'...

Tiziano Renzi - diverso da Di Maio padre : Sono agli antipodi dall'esperienza politica missina". Lo scrive su Facebook Tiziano Renzi, padre di Matteo: "Ho preso l'impegno di vendere l'azienda e lasciare le mie attività".

Boschi al padre di Di Maio : "Spero non riviva quello che suo figlio ha fatto passare ai miei" | Tiziano Renzi : "Non mi accostate a lui" : "Caro signor Di Maio il fango fa schifo come la campagna di Fake news su cui il M5S ha fondato il proprio consenso" accusa l'ex ministro dei Rapporti col Parlamento. Renzi chiede su Fb le scuse e il Pd vuole che Di Maio chiarisca in Parlamento. M5s: "Ma quali scuse, vicende imparagonabili"