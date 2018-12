Renzi cita Bettino Craxi per attaccare i 5 Stelle | “Hanno creato un clima infame”

Matteo Renzi cita Bettino Craxi : “I Cinque Stelle hanno creato un clima infame” : ”hanno creato un clima infame”. Aveva scelto la camera ardente di Sergio Moroni per pronunciare quelle parole. Quel giorno, il 3 settembre 1992, di fronte alla salma del parlamentare socialista che si era tolto la vita dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta Mani Pulite, Bettino Craxi non aveva indicato chi era stato a crearlo, quel clima, anche se i destinatari di quella che nella sua ottica ...

Dl Genova - Renzi : “Fango sul Pd per coprire vostre incapacità. Voteremo no - avete tradito le aspettative di Genova” : “Votiamo no a questo decreto per scelta della maggioranza: di fronte alle tragedia o si chiede alle opposizioni un patto, o si fa in modo che l’opposizione sia l’alibi per coprire le proprie incapacità”. Lo ha detto l’ex premier, Matteo Ranzi, intervenendo al Senato in sede di dichiarazione di voto sul Dl Genova. “Nelle ore successive alla tragedia – ha attaccato Renzi – avete gettato fango sulle opposizioni, ...

Ancora in crescita la diffeRenziata a Ragusa : E' quasi raddoppiata la percentuale di raccolta differenziata a Ragusa. La percentuale raggiunta ammonta a 69,3%. Soddisfatto, il sindaco ringrazia

Matteo Renzi - con i 'comitati civici' è iniziata l'uscita dal Pd : Matteo Renzi ha iniziato la sua uscita dal Pd , lanciando i 'comitati civici' alla Leopolda, che saranno un paracadute qualora, anzichè uscirne lui, sarà il Pd a farlo uscire al congresso mettendolo ...

Corriere della Sera : “Salvini e Renzi si sentono regolarmente per consigli”. E cita un gentiloniano : “È per logorare M5s” : “Matteo Salvini e Matteo Renzi si vedono, si sentono, si scambiano consigli“. Il Corriere della Sera, in un articolo a firma Maria Teresa Meli, inviata alla kermesse Renziana della Leopolda, cita “un ex rappresentante del governo Gentiloni” per raccontare, all’interno della cronaca di quanto accade a Firenze, “un feeling inspiegabile“, che il quotidiano di via Solferino non smentisce, ma anzi ...

Leopolda - Renzi-Padoan : meno tasse e deficit per più crescita : ... non una contromanovra, conosciamo e condividiamo tutte le misure del Pd.' 'Non dobbiamo fare la manovra del Pd, qui ci sono un ministro dell'Economia e un premier che per anni hanno cercato di ...