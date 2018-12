Rende | studente straniero dell' Unical brutalmente pestato

Usa : studente 14enne lo insulta dopo rimprovero - prof lo pRende a pugni in classe : La scena ripresa in un video da altri studenti presenti in classe. L'adolescente è stato medicato in ospedale per ferite lievi mentre l'insegnante è stato arrestato dalla polizia. Il 64enne sarebbe stato insultato pesantemente dal ragazzino anche con commenti a sfondo razziale.Continua a leggere