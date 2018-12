Regeni | Egitto respinge l’indagine italiana sugli 007 e solleva dubbi sul visto turistico

Regeni : Egitto respinge l'indagine italiana sugli 007 : Per i magistrati del Cairo il pedinamento era legittimo, temevano fosse una spia. Così le prime indiscrezioni del vertice di mercoledì al Cairo -

Caso Regeni - l'Egitto respinge l'inchiesta italiana sugli 007 : Gli inquirenti egiziani del Caso Regeni respingono la decisione dei colleghi italiani di iscrivere nel registro degli indagati alcuni agenti dei servizi egiziani, presentata durante l'ultimo incontro al Cairo. Lo riferisce una fonte giudiziaria egiziana all'agenzia Mena.Analoga richiesta era stata presentata nel dicembre 2017, ma era stata rifiutata perché - si afferma - nella legge egiziana "non esiste" il registro degli indagati. La ...

Caso Regeni - l'Egitto non porge l'altra guancia : "Roma ingrata - ci adegueremo" : Al Cairo non l'hanno presa per niente bene. C'è chi parla di ingratitudine, chi ricorda le telefonate fatte da Roma al Presidente perché non disertasse la Conferenza di Palermo per la Libia, e perché convincesse a essere presente anche l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, del quale Abdel Fattah al-Sisi è tra i più influenti sostenitori.Lo scontro riapertosi sul Caso-Regeni tra Roma e Il ...

Regeni : deputato Egitto - stop a rapporti : ANSA, - IL CAIRO, 1 DIC - "Non possiamo che agire nello stesso modo". Lo ha detto all'ANSA il segretario generale della Commissione Affari esteri del Parlamento egiziano, Tarek El Khouly, commentando ...

Regeni - gelo con l'Egitto e tensione nel governo : M5S imbarazza la Lega : ROMA Sul caso Regeni si consuma un duplice scontro. Quello tra Italia ed Egitto, tornato durissimo dopo la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di sospendere qualsiasi rapporto ...

Regeni - l'Egitto attacca Fico : "Ingiustificabile" Moavero convoca l'ambasciatore egiziano : Al Parlamento egiziano non è piaciuta la presa di posizione del presidente della Camera che ha annunciato la sospensione dei rapporti tra i due Parlamenti fino all'accertamento della verità. Immediata la replica della Farnesina.

Caso Regeni : per l'Egitto la posizione di Fico è 'ingiustificabile' : Il Caso di Giulio Regeni, il ricercatore ed attivista italiano morto in Egitto, è alla base del recente scontro diplomatico che vede contrapposto il nostro Paese all'Egitto, relativamente ad importanti istituzioni dei due Paesi. Ad accendere la miccia dello scontro sono state le dichiarazioni del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quest'ultimo ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche tra la Camera dei ...

Regeni - Italia ed Egitto ai ferri corti. Moavero convoca l'ambasciatore : Sul caso Regeni Italia ed Egitto sono nuovamente ai ferri corti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero ha preso atto con delusione che le indagini non procedono ed ha convocato l'ambasciatore...

Regeni - l'Egitto attacca Fico : "Una posizione ingiustificata" : Quanto detto ieri dal presidente della Camera Roberto Fico sul caso di Giulio Regeni ha prodotto degli effetti: il Parlamento egiziano, nel corso della giornata di oggi, ha parlato di quella di Fico come di una "pozione ingiustificata".Durante la giornata di ieri, il pentastellato aveva reso noto di voler porre un freno alle relazioni intecorrenti tra l'istituzione che presiede e l'assise parlamentare egiziana: "Con grande rammarico - aveva ...

Regeni - l'Egitto : "Stop relazioni scelta ingiustificata" : Di Maio : "Risposte o ne risentirà tutto" : ... ma è chiaro ed evidente che in un contesto di relazioni G2G, governo-governo, ndr, che riguardano anche l'economia tutto risentirà di mancate risposte sull'omicidio Regeni. Io sono ancora legato all'...

Regeni - Camera Egitto : rammarico per Fico : 17.26 Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l'atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente del Parlamento italiano" Roberto Fico sul caso Regeni. E' quanto si legge in una nota della Camera di rappresentanti egiziana. Quella di interrompere le relazioni con l'Egitto è "una scelta ingiustificata ancora di più se si considera che arriva dopo l'incontro tra le magistrature dei due Paesi, in cui ...

Caso Regeni - Di Maio : Egitto dia risposte : 16.48 Sul Caso Regeni "il governo in questi mesi ha provato la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte" e"ha assicurato risposte efficaci".Così il vicepremier e titolare Mise Di Maio. Se le risposte "non dovessero arrivare, ne trarremo le conseguenze", ha anche detto Di Maio. Stop all'export di armi italiane? "Si compromettono tutti i i rapporti". Alla domanda se le conclusioni riguarderanno anche le attività dell'Eni nel ...