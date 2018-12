Recensione Teclast F7 : notebook best buy low cost

viktec

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Da pochi mesi che abbiamo provato il nuovo Jumper Ezbook X4, che oggi ci ritroviamo sotto la lente ilF7, competitor e forse anche molto simili. Unlowche può diventare ilbuy dei computer portatili con le caratteristiche che offre all’utente. Oltre alla scheda tecnica, ha dovuto soprattutto convincere noi, riportandovi laF7 fatta come si deve.Confezione Packaging a dir poco stupendo, scatola creata a due pezzi a mò di scatola di gioielli, di colore bianco con contrasto in arancione. Oltre al, ritroviamo all’interno un alimentatore da 12V/2A con attacco proprietario e manualistica in inglese.Materiali e Design Il Design è come quello di Ezbook X4 infatti a primo impatto è stato molto difficile trovare delle differenze, i materiali sono di ottima qualità infatti è completamente in alluminio con ...