Ready Player One | l' alternativa alla realtà si chiama Oasis

Ready Player One - l’ultimo capolavoro di Spielberg è su Infinity : Ready Player One In esclusiva su Infinity Premiere dal 21 al 27 settembre l’ultimo capolavoro firmato Steven Spielberg, Ready Player One. Questo film è un imperdibile viaggio nel virtuale, all’interno di un universo in cui si cela l’unica chance di salvezza da una realtà infelice e opprimente. Le vicende si svolgono in un distopico mondo del futuro, nell’Ohio del 2045, per la precisione. In questo contesto di devastazione, guerre e povertà, gli ...