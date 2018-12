Ragusa | oggi convegno sulla filiera lattiero casearia

Natale a Ragusa - oggi si installano le luminarie natalizie : ecco dove : Iniziano oggi , 26 novembre, a Ragusa i lavori di installazione delle luminarie natalizie in vista del Natale . Si comincia da corso Italia e via Roma.

Oggi a Ragusa i festeggiamenti per la Madonna del Rosario : Oggi a Ragusa entrano nel vivo i festeggiamenti per la Madonna del Rosario che domenica vivra' il proprio momento clou. Ecco il programma.

Torna la pioggia da Ragusa a Messina : allerta gialla : Torna la pioggia oggi in buona parte della Sicilia orientale. Lo si legge nel sito della Protezione Civile. allerta gialla da Ragusa a Messina .

Nello Musumeci oggi a Ragusa per due inaugurazioni : oggi il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci , sara' a Ragusa per l'inaugurazione dell'impianto di compostaggio e della bretella Comiso

Oggi a Ragusa la memoria liturgica della Madonna del Rosario : Oggi è la memoria liturgica della Madonna del Rosario . Nella chiesa dell’Ecce Homo a Ragusa in programma una serie di iniziative per la giornata.

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' ancora allerta meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa .

Oggi a Ragusa la Madonna del Rosario : Ecce Homo, la discesa del simulacro stasera darà il via ai preparativi per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario